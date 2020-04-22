Dünya Çinde kimyasal tesiste patlama Ölü ya da yaralı bilgisi verilmedi
ASYA

Çin’de kimyasal tesiste patlama: Ölü ya da yaralı bilgisi verilmedi

Çin’de kimyasal tesiste patlama: Ölü ya da yaralı bilgisi verilmedi

Çin’in Jiangsu eyaletinde bulunan kimyasal madde üretiminin gerçekleştirildiği bir tesiste çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi. Ölü ya da yaralı konusunda henüz bilgi bulunmuyor.

Haber Merkezi İHA
Çin'de kimyasal tesis havaya uçtu.
Çin'de kimyasal tesis havaya uçtu.

Çin’in doğusunda bulunan Jiangsu eyaletindeki Lianyungang kentinde bulunan bir kimyasal tesiste yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu fabrikada büyük bir patlama meydana gelirken, ölü ya da yaralı konusunda henüz bilgi bulunmadığı belirtildi.

Olay yerine gelen polisin, yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik tesis yetkilisini gözaltına aldığı bildirildi.

Çin'de kimyasal tesiste şiddetli patlama
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Çin'de kimyasal tesiste şiddetli patlama
Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan kimyasal madde üretiminin gerçekleştirildiği bir tesiste çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi. Çıkan yangın sonucu fabrikada büyük bir patlama meydana gelirken, ölü ya da yaralı konusunda henüz bilgi bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, Jiangsu eyaletinde geçtiğimiz yıl Mart ayında başka bir kimyasal tesiste meydana gelen patlamada da 47 kişi hayatını kaybetmiş, 640 kişi de yaralanmıştı.

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