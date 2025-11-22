Çin'den BM'ye Japonya mektubu: Saldırı eylemi sayıp meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız

Çin, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a ilişkin sözlerini iki ülke arasında yol açtığı gerilime dair tutumunu açıklayan mektubu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, mektupta, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde ilk kez bir Japon liderin, "Tayvan'a yönelik bir saldırının Japonya'ya saldırı sayılacağı" fikrini resmi olarak dile getirdiğine ve bunu kolektif savunma hakkıyla ilişkilendirdiğine dikkati çekti.

Japonya'nın ilk kez Tayvan sorununa askeri müdahale niyetini dile getirdiğini ve Çin'e karşı güç kullanma tehdidinde bulunduğunu savunan Daimi Temsilci Fu, Takaiçi'nin sözlerinin, uluslararası hukuku ihlal ettiğini, savaş sonrası uluslararası düzenin altını oyduğunu ve geçmişte Japon saldırganlığının mağduru olmuş Çin halkı ve Asya halklarına açık tahrikte bulunduğunu ileri sürdü.

Fu, Japon tarafının, Çin'in uyarılarına ve protestolarına rağmen hatalı beyanları geri çekmediğini belirterek, bundan son derece rahatsız olduklarını ve kararlılıkla karşı çıktıklarını belirtti.

Japonya'nın Tayvan Boğazı'na silahlı bir müdahalede bulunması halinde bunu "saldırı eylemi" olarak göreceklerini ifade eden Fu, Çin'in bu durumda BM Şartı ve uluslararası hukuktan kaynaklanan kendini koruma hakkını kullanacağı uyarısında bulundu.

Fu, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nın "yenik devleti" olarak tarihsel suçları üzerinde düşünmesi, Tayvan konusundaki siyasi taahhüdüne uyması, bu konudaki tahriklerine son vererek hatalı beyanları geri çekmesi gerektiğini vurguladı.

Mektup, tüm BM üyesi ülkelere Genel Kurul belgesi olarak dağıtılacak.





Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözleri

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japon Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.





Çin'in tepkisi

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat uyarısı, Çin Eğitim Bakanlığı da eğitim uyarısı yayımlamıştı.

Çin, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmaya başlanmasının ardından Japonya'dan ithal deniz ürünlerine getirdiği yasağı da yeniden uygulamaya koymuştu.

Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki üçlü işbirliği kapsamında, 24 Kasım'da Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde yapılacak Kültür Bakanları Toplantısı da iptal edilmişti.

Pekin yönetimi, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan Çin Başbakanı Li Çiang'ın zirvede, Japon mevkidaşı Takaiçi ile görüşmeyeceğini bildirmişti.



