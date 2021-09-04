Dünya Çinden tam destek
ASYA

Çin’den tam destek

Çin’den Afganistan’ın yönetimini ele geçiren Taliban’a tam destek geldi. Bir Taliban Sözcüsü Pekin’in Kabil’deki büyükelçiliğini açık tutma ve insani yardımı artırma sözü verdiğini kaydetti.

Dış Haberler Yeni Şafak
​Çin’den tam destek​
Fotoğraf: Arşiv

Çin’den Afganistan’ın yönetimini ele geçiren Taliban’a tam destek geldi. Bir Taliban Sözcüsü Pekin’in Kabil’deki büyükelçiliğini açık tutma ve insani yardımı artırma sözü verdiğini kaydetti. Taliban’ın Katar’ın başkenti Doha’da bulunan siyasi ofisinin sorumlularından Abdülselam Hanefi’nin Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wu Jianghao ile Cuma günü yaptığı telefon görüşmesinde iki taraf arasındaki ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

  • Görüşmede, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısının, “Afganistan’ın bölgede güvenliğin ve kalkınmanın sağlanmasında önemli bir rol oyanabileceğini” söylediği ve ikili ilişkileri geliştirecekleri yönünde güvence verildiği, Taliban tarafından kaydedildi. Taliban sözcüsü, insani yardımın artırılması konusunda Pekin’in desteğinin devam edeceğini de belirtti.
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