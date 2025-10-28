Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Çin'den yeni Japon hükümetine diplomasi mesajı: İlk düğmeyi doğru ilikleyin

Çin'den yeni Japon hükümetine diplomasi mesajı: İlk düğmeyi doğru ilikleyin

21:2328/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yeni Japonya hükümetindeki mevkidaşı Motegi Toşimitsu ile diplomatik ilişkilere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Vang, "Umuyoruz ki, Japonya'nın yeni kabinesi Çin ile ilişkilere iyi bir başlangıç yapar ve gömleğin ilk düğmesini doğru ilikler." ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Japonya'nın yeni seçilen Başbakanı Takaiçi Sanae liderliğindeki hükümetin, ilişkilerde doğru bir başlangıç yapacağını umduklarını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, yeni Japon hükümetindeki mevkidaşı Motegi Toşimitsu ile telefonda görüştü.

Vang, görüşmede, Çin'in Japonya ile diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan 4 siyasi belgede yer alan ilkeler ve çizilen doğrultuda birlikte çalışmayı istediğini belirterek,
"Umuyoruz ki, Japonya'nın yeni kabinesi Çin ile ilişkilere iyi bir başlangıç yapar ve gömleğin ilk düğmesini doğru ilikler."
ifadesini kullandı.

Tayvan sorunu ve tarihe ilişkin konuların ikili ilişkilerin ve taraflar arasında iyi niyetin temeli olduğuna dikkati çeken Vang, Japonya'nın bu temeli koruyarak ikili ilişkilerin gelişimini rayında tutacağını umduklarını vurguladı.


Çin, yeni seçilen başbakana tebrik mesajı yollamadı

Japon Bakan Motegi de Başbakan Takaiçi Sanae'in Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğini, Japonya'nın asla Çin ile ekonomik ayrışmayı veya tedarik zincirlerini kesmeyi istemediğini, her düzeyde temasları artırarak farklılıkları uygun şekilde yönetmeyi, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini genişleterek yapıcı ve istikrarlı bir stratejik ilişki kurmayı istediğini söyledi.

Pekin yönetimini yeni göreve gelen Japon hükümetine karşı temkinli bir tavır alması dikkati çekiyor. Çin, henüz yeni seçilen Başbakan Takaiçi'ye teamüllere uygun olarak Devlet Başkanı ve Başbakan düzeyinde tebrik mesajı yollamadı. Dışişleri bakanları arasındaki görüşme, Çin'in yeni hükümetle ilk üst düzey teması oldu.




#Çin
#Japonya
#Diplomasi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zorbay Küçük kimdir?