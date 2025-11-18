‘Cloudflare’ kaynaklı erişim sorunu
İnternet altyapı sağlayıcısı Cloudflare'da yaşanan teknik bir sorun, X ve diğer birçok web sitesinde küresel çapta erişim sorununa neden oldu.
Cloudflare'in küresel ağında yaşanan teknik arıza, X dahil birçok popüler site ve servise erişimi kesti.
Cloudflare’den yapılan açıklamada, sorunun farkında olunduğu ve kısa sürede müdahalede bulunulacağına belirtildi.
Son bir saat içinde milyonlarca kullanıcı, sosyal medya platformları, oyun servisleri ve popüler internet sitelerine erişim problemi bildirmeye başladı.
#internet
#erişim sorunu
#internet bağlantısı