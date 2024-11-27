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Çocuğunu 3 yıl boyunca çekmecede tuttu: Eve giden görevliler halini görünce şoke oldu

Çocuğunu 3 yıl boyunca çekmecede tuttu: Eve giden görevliler halini görünce şoke oldu

15:3727/11/2024, الأربعاء
Yeni Şafak
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Çocuk, annenin işe gittiği ve diğer çocuklarını okula götürdüğü saatlerde yalnız bırakılıyordu.
Çocuk, annenin işe gittiği ve diğer çocuklarını okula götürdüğü saatlerde yalnız bırakılıyordu.

İngiltere'de dünyaya getirdiği bebeği partnerinden ve çocuklarından saklamak isteyen bir kadın, bebeğini 3 yıl boyunca çekmecede sakladıktan sonra yakayı ele verdi. Yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeni ile 3 yaşında olmasına rağmen 7 aylık bir bebek gibi görünen çocuğun yürüyemediği ve konuşamadığı açıklandı. Yargıç Everett bunun kariyeri boyunca gördüğü 'en kötü vaka' olduğunu belirtirken, olayın detayları kan dondurdu...

İngiltere'de bir anne, üç yaşındaki kızını bir çekmecede tutarak aşırı derecede ihmal ettiği için yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çocuk, 2023 yılı Şubat ayında annenin partneri tarafından tesadüfen bulundu. Çocuk, aşırı derecede yetersiz beslenmiş, yürüme veya konuşma yetisi olmayan ve başka bir insan yüzü görmemiş haldeydi.


Gizlenmiş ve kayıt dışı bir yaşam

Çocuğun, Mart 2020’de annenin Cheshire’daki evinde bir küvette dünyaya geldiği, hiçbir resmi kaydı olmadığı ve doğduğundan beri çekmecede saklandığı ortaya çıktı. Anne, çocuğu sadece ara sıra milky Weetabix ve şırınga ile besliyor, bezini değiştiriyordu. Çocuk, annenin işe gittiği ve diğer çocuklarını okula götürdüğü saatlerde yalnız bırakılıyordu.


Çocuk, bulunduğunda yürüme, emekleme veya herhangi bir ses çıkarma yetisine sahip değildi. Kas yapısı zayıf, uzuvları gevşek ve ayakları şişmiş durumdaydı. Gelişim seviyesi, aşırı ihmal nedeniyle 10 aylık bir bebeğe eşitti. Yeni bakıcısı, çocuğun gülümsemeyi ve yemek yemeyi bile öğrenmesi gerektiğini belirtti.



"İnanılmaz bir kötülük"

Hakim Steven Everett, annenin davranışını “inanılmaz derecede kötü” olarak nitelendirerek, çocuğun sevgi, tıbbi yardım ve sosyal etkileşimden mahrum bırakıldığını söyledi. Hakim, annenin eylemlerini “yaşayan bir ölüm” olarak tanımladı.


Şimdi bir koruyucu ailenin bakımında olan çocuk, ilk kez bir salıncağa binmek, yürümek ve konuşmak gibi birçok şeyi deneyimliyor. Koruyucu ailesi, onun ilk adımlarına ve kelimelerine tanıklık etmenin hem üzücü hem de güzel olduğunu belirtti.



Savcıdan açıklama: Adalet yerini buldu

Savcı Rachel Worthington, çocuğun hiçbir zaman doğum günü veya Noel hediyesi almadığını, kardeşleriyle hiçbir etkileşimde bulunmadığını ve kendi adını bile tanımadığını vurguladı. Annenin motivasyonu tam olarak anlaşılmasa da adaletin yerini bulduğunu söyledi.



Dehşet verici manzara: Üç yaşında ancak 7 aylık biri bebek gibi görünüyor, yürüyemiyor ve konuşamıyor

Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere göre, yapılan ihbar üzerine eve gelen sosyal hizmetler görevlisi 'dehşet verici' bir manzara ile karşılaştı.


Bir şırınga yardımı ile süt ve kahvaltılık gevrekle beslendiği öğrenilen çocuk o kadar yetersiz beslenmişti ki 3 yaşında olmasına rağmen 7 aylık hasta bir bebek gibi görünüyordu.


Çekmece içinde bulunan kız çocuğunun saçları keçeleşmiş, vücudu yara izleri içindeydi. Susuzluk çektiği gözle görülebilen bebeğin dudakları çatlamıştı, ne yürüyebiliyordu, ne de konuşabiliyordu. Görevliler ona ismi ile seslendiğinde herhangi bir reaksiyon göstermedi.

#İngiltere
#Bebek
#Çekmece

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