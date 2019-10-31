Cumhurbaşkanı Berham Salih istifayı kabul etti: Irak erken seçime gidiyor

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salihi, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Salihi ayrıca, yeni seçim yasası kabul edildiği takdirde erken seçime onay vereceğini duyurdu.
- Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 250'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini belirtildi.
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.