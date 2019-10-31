Dünya Cumhurbaşkanı Berham Salih istifayı kabul etti Irak erken seçime gidiyor
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Cumhurbaşkanı Berham Salih istifayı kabul etti: Irak erken seçime gidiyor

Cumhurbaşkanı Berham Salih istifayı kabul etti: Irak erken seçime gidiyor

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salihi, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Irak'ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor.
Irak'ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salihi, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Salihi ayrıca, yeni seçim yasası kabul edildiği takdirde erken seçime onay vereceğini duyurdu.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salihi

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  • Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 250'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini belirtildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

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