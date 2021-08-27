Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistandan tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'dan tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç ile ortak basın toplantısında konuştu. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki DEAŞ'ın saldırılarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok kısa bir süre içerisinde maalesef dünya yeniden ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Biz de Türkiye olarak sivilleri ülkemize taşıdık. Az sayıda bir elemanımız orada bulunuyor ama bunun dışında biz Afganistan'dan ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu. Balkanlar'daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bosna Hersek'in siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliği bölge barışının anahtarıdır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistandan tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu ziyaretimiz yıl içindeki 3. görüşmemizi teşkil ediyor. Temaslarımızdaki bu sıklık ilişkilerimize verdiğimiz kıymetin somut göstergesidir. Geçtiğimiz haftalarda karşı karşıya kaldığımız yangın ve sel felaketlerinde Bosna-Hersek'ten gelen dayanışma mesajları milletimizin bu sevgisinin karşılıksız olmadığının göstergesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki saldırıda ölü sayısı 170'i buldu
OYNAT 02:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki saldırıda ölü sayısı 170'i buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Afganistan'daki terör saldırısına ilişkin konuşan Erdoğan, 'Maalesef Afganistan'la birlikte yeniden dünya ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle ölü sayısı 170'i buldu. Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı.' dedi


Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle tamamladığımız görüşmede işbirliğimizi daha da geliştirmek, bu vesileyle geleceğe yönelik neler yapabileceğimizi konuşma fırsatı bulduk. Bölgede hem siyasi hem ekonomik hem de beşeri bağları kuvvetlendirecek bu barış projesinin icrasında daha da süratlenmemiz gerektiği konusunda mutabık kaldık. Sanayi, turizm, hayvancılık sektörlerindeki işbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz.

'AFGANİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 170'İ BULDU'

Görüşmemizde Balkanlar'daki güncel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliği bölge barışının anahtarıdır. Afganistan'la ilgili de çok kısa bir süre içerisinde maalesef Afganistan'la birlikte dünya yeniden ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Tüm bunlar bir şeyi gösteriyor; demek ki dünyada en güçlüyüz diyen ülkeler girdikleri yerden çıkarken çok daha hassas, dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar söylendiği gibi olmadı. Maalesef terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır.

'DEAŞ'A KARŞI EN GÜÇLÜ MÜCADELEYİ BİZ VERDİK'

Örneğin DEAŞ bunu üstleniyor. DEAŞ'a karşı verdiğiniz bir mücadele yok. DEAŞ'a karşı en güçlü mücadeleyi biz Türkiye olarak verdik, veriyoruz. Taliban şu anda eski Taliban değil diyorsunuz. Mesele ne dediği değil, ne yaptığıdır. Şu anda da Taliban'ın Afganistan'da bundan sonraki süreçte ne yapacağı çok büyük önem arz etmektedir. Biz de Türkiye olarak sivilleri ülkemize taşıdık. Teknik elemanlar olarak az sayıda bir elemanımız orada bulunuyor ama bunun dışında biz Afganistan'dan ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz. Temennimiz odur ki barışın geleceğine her türlü desteği vereceğiz ve 20 yıldır altyapısıyla, üstyapısıyla Afganistan'da çok büyük emeklerimiz oldu. Bundan sonraki süreçte de gelişmeler bunların belirleyicisi olacaktır.

Türkiye ile Bosna Hersek arasında belirlenen bir hedef var, o da ikili ticaret hacmimizi 1 milyar avroya çıkartmak. Bunun için de çok kararlı bir çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Burada bazı önemli firmalar var, bazı eksikliklerinin giderilmesi gerekiyor. Ziraat Bankası'nın hem Bosna Hersek'e hem de ticareti geliştirme kaygısı içinde olanlara kredi temininde çok ciddi destekleri olacaktır. Özellikle Bosna Hersek'in çok daha güçlü hale gelebilmesi noktasında aramızdaki yatırımları -askeri, siyasi, ticari, kültürel, turizm, eğitim alanlarında olabilir- süratle geliştirmemiz gerektiğine inandığımızı söyledik."

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