Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM sorunlara çözüm üretme kabiliyetini kaybediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kuruluna hitap etti.
Erdoğan'ın BM konuşmasından öne çıkan başlıklar:
İçinde bulunduğumuz bu kurum, sorunlara çözüm üretme kabiliyetini kaybediyor. Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir.
Nükleer güç vurgusu
Şayet her birimiz güvende değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz. Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalıdır.
"Türkiye DEAŞ tehditinden en çok zarar gören ülkedir"
Suriye küresel adaletsizliğin sembolü haline gelen bir coğrafya oldu. Türkiye DEAŞ tehditinden en çok zarar gören ülkedir. Suriye krizini artık sona erdirmenin zamanı gelmiştir.
"5 milyon sığınmacıyı misafir ediyoruz"
Beş milyon sığınmacıya yani New York şehir nüfusunun yarısı kadar Suriyeli kardeşimizi topraklarımızda misafir ediyoruz. Avrupa Birliği'nden şu ana kadar bize gelen destek 3 milyar avrodur.
"Aynı durum sizlerinde başına gelebilir"
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- Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Sığınmacılar için yürüttüğümüz çalışmalarda Türkiye tek başına bırakıldı. Suriye'den kaçanların geri döndüğü tek yer Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlerdir. Suriye'nin dörtte birini işgal eden PKK/YPG terör yapılanması ortadan kaldırılmalıdır.
"Güvenli bölge görüşmelerimiz sürüyor"
- ABD ile güvenli bölge görüşmelerimiz sürüyor. 30 km derinlikte bir bölgede 2 milyon Suriyelinin iskanını sağlamayı amaçlıyoruz. Suriye'de sağlayacağımız istikrar ortamı komşusu Irak'ı da rahatlatacaktır. Güvenli bölgelere dönüşleri desteklemek için Birleşmiş Milletler öncülüğünde bir bağışçılar konferansı düzenlenebileceğini düşünüyoruz.
"Kıbrıs Türklerinin haklarını koruyacağız"
Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin, hem de Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını koruyacağız. Türkiye olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve haklarını teminat altına alan bir çözüm bulunana kadar çaba göstermeye devam edeceğiz
"İsrail insanlık değerlerini ayaklar altına alıyor"
- Bugün dünyamızda en çok adaletsizliğin yaşandığı yer Filistin topraklarıdır. İsrail doymuyor İsrail şimdi de kalan Filistin topraklarını almanın derdinde. Mevcut İsrail yönetimi insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor. Türkiye mazlum Filistin halkının yanında yer almaya devam edecektir. Yüzyılın anlaşması olarak takdim edilen girişimin amacı Filistin Devletinin ve halkının mevcudiyetini tamamen ortadan kaldırmak mıdır?
15 Mart vurgusu
Christchurch saldırısının olduğu 15 Mart'ın, BM'ce İslam Düşmanlığına Karşı Uluslararası Dayanışma Günü ilan edilmesi çağrısında bulunuyorum
75. Genel Kurul Başkanlığına adayız
Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı'na adayız; İstanbul'u çok kapsamlı bir BM merkezi haline getirmek istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 74. Genel Kurulu’nda konuşuyor https://t.co/6CrNKRD1JV
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 74. Genel Kurulu’nda konuşuyor https://t.co/6CrNKRD1JV— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 24 Eylül 2019