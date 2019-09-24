Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM sorunlara çözüm üretme kabiliyetini kaybediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kuruluna hitap etti.

Erdoğan'ın BM konuşmasından öne çıkan başlıklar:

İçinde bulunduğumuz bu kurum, sorunlara çözüm üretme kabiliyetini kaybediyor. Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir.

Nükleer güç vurgusu

Şayet her birimiz güvende değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz. Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalıdır.

"Türkiye DEAŞ tehditinden en çok zarar gören ülkedir"

Suriye küresel adaletsizliğin sembolü haline gelen bir coğrafya oldu. Türkiye DEAŞ tehditinden en çok zarar gören ülkedir. Suriye krizini artık sona erdirmenin zamanı gelmiştir.

"5 milyon sığınmacıyı misafir ediyoruz"

Beş milyon sığınmacıya yani New York şehir nüfusunun yarısı kadar Suriyeli kardeşimizi topraklarımızda misafir ediyoruz. Avrupa Birliği'nden şu ana kadar bize gelen destek 3 milyar avrodur.

"Aynı durum sizlerinde başına gelebilir"

Vefat eden Aylan bebek

Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Sığınmacılar için yürüttüğümüz çalışmalarda Türkiye tek başına bırakıldı. Suriye'den kaçanların geri döndüğü tek yer Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlerdir. Suriye'nin dörtte birini işgal eden PKK/YPG terör yapılanması ortadan kaldırılmalıdır.

OYNAT 02:03 Erdoğan'dan dünyaya 'Aylan bebek'li uyarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aylan bebeği örnek göstererek 'Dünya Aylan Bebeği çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün aynı durum sizlerin de başına gelebilir' dedi.

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"Güvenli bölge görüşmelerimiz sürüyor"

Erdoğan kürsüden güvenli Bölge haritasını gösterdi

ABD ile güvenli bölge görüşmelerimiz sürüyor. 30 km derinlikte bir bölgede 2 milyon Suriyelinin iskanını sağlamayı amaçlıyoruz. Suriye'de sağlayacağımız istikrar ortamı komşusu Irak'ı da rahatlatacaktır. Güvenli bölgelere dönüşleri desteklemek için Birleşmiş Milletler öncülüğünde bir bağışçılar konferansı düzenlenebileceğini düşünüyoruz.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güvenli bölge hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder



"Kıbrıs Türklerinin haklarını koruyacağız"

Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin, hem de Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını koruyacağız. Türkiye olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve haklarını teminat altına alan bir çözüm bulunana kadar çaba göstermeye devam edeceğiz

"İsrail insanlık değerlerini ayaklar altına alıyor"

Erdoğan'ın BM kürsüsünden gösterdiği 1947'den günümüze Filistin toprakları haritası

Bugün dünyamızda en çok adaletsizliğin yaşandığı yer Filistin topraklarıdır. İsrail doymuyor İsrail şimdi de kalan Filistin topraklarını almanın derdinde. Mevcut İsrail yönetimi insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor. Türkiye mazlum Filistin halkının yanında yer almaya devam edecektir. Yüzyılın anlaşması olarak takdim edilen girişimin amacı Filistin Devletinin ve halkının mevcudiyetini tamamen ortadan kaldırmak mıdır?

OYNAT 03:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan haritayı açıp sordu: İsrail neresi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e sert tepki gösterdi. Erdoğan haritayı çıkararak BM'ye 'İsrail devletinin sınırları neresidir?' diye sordu. BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder







15 Mart vurgusu

Christchurch saldırısının olduğu 15 Mart'ın, BM'ce İslam Düşmanlığına Karşı Uluslararası Dayanışma Günü ilan edilmesi çağrısında bulunuyorum

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75. Genel Kurul Başkanlığına adayız

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı'na adayız; İstanbul'u çok kapsamlı bir BM merkezi haline getirmek istiyoruz.