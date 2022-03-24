Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinde diplomasi çabalarını anlatacak Bu savaşı bitirelim
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinde diplomasi çabalarını anlatacak: Bu savaşı bitirelim

Brüksel bugün olağanüstü toplanan NATO Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Ukrayna savaşının ana gündem maddesi olacağı zirvede son gelişmeler ve çözüme yönelik öneriler ele alınacak. Taraflarla aktif diplomasi yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlere “Diplomasi tek çıkış yolu, bu savaşı bitirelim” çağrısı yapacak. Erdoğan’ın, liderlere Rusya’ya karşı yaptırım kararlarının amacından saptığı uyarısı yapması da bekleniyor.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinde diplomasi çabalarını anlatacak: Bu savaşı bitirelim ​
NATO Karargahı

Daha önce video konferansla bir arayan gelen NATO liderleri Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeleri görüşmek üzere bugün yüz yüze olağanüstü toplanıyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve son gelişmeler değerlendirileceği Brüksel’deki zirvede, ittifakın caydırıcılığı ve savunmasını güçlendirecek öneriler tartışılacak. Haziran ayında düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi’ne giden süreçte ittifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak.

  • Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna ile iyi ilişkilere sahip bir lider olarak kalıcı ateşkesin sağlanmasına ilişkin yürüttüğü diplomatik çabaları anlatacağı zirvede “Diplomasi tek çıkış yolu. Bu savaşı bitirelim” çağrısını yapacak. Rus ve Ukrayna liderlerinin bir araya gelmesi için yoğun diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, barışın sağlanması için Ankara’nın önerilerini anlatacak.

GÜNDEM UKRAYNA

Erdoğan’ın, Rusya’ya karşı alınan yaptırım kararlarının amacından saptığı uyarısını liderlere yinelemesi bekleniyor. Yine Türkiye’nin ilk günden bu yana izlediği “Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü destekleyen ve Rusya’nın sınır güvenliği endişelerine anlayışla karşılayan” pozisyonunu koruma kararlılığı da Erdoğan’ın vurgulayacağı mesajlar arasında olacak.

Erdoğan, Batı’nın yaptırım uygulamalarına katılmayan Türkiye’nin Montrö Sözleşmesi’ni uygulayarak NATO’nun aksine savaş karşısında en büyük güvenlik tedbirini alan ülke olduğunun da altını çizecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin NATO’nun doğu kanadının savunmasındaki önemini de vurgulayacak.

Liderlerle ikili görüşme

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Brüksel’deki görüşme trafiği henüz açıklanmasa da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan-Biden görüşmesinin geçen yıl Roma’da gerçekleşen görüşme formatında yapılması planlanıyor. Geçtiğimiz haftalardaki diplomasi trafiği de düşünüldüğünde Erdoğan’ın Brüksel’deki görüşme programının yoğun olması bekleniyor.

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