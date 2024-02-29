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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısı dünya basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda Rusya-Ukrayna savaşına dair "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız" ifadelerini kullanarak barış mesajını yineledi. Erdoğan'ın iki tarafa da yaptığı çağrı dünya basınında geniş yer buldu.

13:39 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda şu ifadeleri kullandı:

  • "Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek hepinizin malumudur. Kırım Tatarı soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması için de her türlü çabayı gösteriyoruz. Ukrayna'nın süratle toparlanması ve yeniden inşasına katkı sağlamaya da hazırız. Savaşın 3. yılına girmemize ve tüm gayretlerimize rağmen barışın tesisi yönünde yeterince ilerleme kaydedilmedi. Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Bu hedefe ulaşmak için her türlü diplomatik kanaldan en üst seviyede istifade edilmesi büyük önem taşıyor. En azından barışın genel parametrelerinin belirlenmesi üzerinde ortaklaşa bir çalışmaya başlanması gerektiği kanaatindeyim. Bu minvalde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in 10 maddeli barış planını prensip olarak destekliyoruz."

'Barışın inşası için müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, planın, gıda güvenliğiyle ilgili başlığında yürütülecek çalışmalarda liderlik rolünü de üstlendiklerini anımsattı. Barış girişimlerinin başarıya ulaşmasında her iki tarafın da bir araya getirilmesinin şart olduğuna inancını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

  • "Gayretlerimizle tesis edilen ve uygulandığı dönemde kritik rol oynayan Karadeniz Girişimi de gündemimizdeki yerini koruyor. Ayrıca Karadeniz'de ticari gemiler için seyrüsefer emniyetini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği halinde Karadeniz'de güvenlik taahhütlerini içerecek yeni bir düzenleme için temaslarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız. Bu vesileyle ortak coğrafyamız Balkanlar'da, Güneydoğu Avrupa ülkeleri işbirliği süreciyle hayat bulan dayanışma ruhunun yakın coğrafyamıza da sirayet etmesini diliyorum."


Erdoğan'ın sözleri yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yönde yaptığı çağrı dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.


Bölgedeki gelişmeleri canlı blog sayfası üzerinden okurlarına aktaran
Independent
'Erdoğan, Ukrayna'daki savaşa 'adil ve kalıcı çözüm' çağrısında bulundu' başlığını attı.

Katar merkezli
Al Jazeera
ise 'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaretine hazırlanırken Cuma günü Türkiye'ye gidecek' dedi.

Al Monitor
ise Lavrov'un Türkiye ziyaretine dikkat çekti ve 'Erdoğan Rusya ile yeni bir Karadeniz mekanizması arayışındayken Lavrov Türkiye'yi ziyaret edecek' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde 'Türkiye cumhurbaşkanı, üst düzey Rus diplomatın ziyareti öncesinde yeni bir güvenlik düzenlemesi oluşturma çabalarını açıkladı' denildi.

Newsweek
'Türkiye, Ukrayna-Rusya Barış Müzakerelerinin Yeni Turuna Ev Sahipliği Yapmayı Teklif Ediyor' manşetini attı. Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus işgalinin başlamasından iki yılı aşkın bir süre sonra Ukrayna-Rusya barış müzakerelerinin yeni turuna ev sahipliği yapmayı teklif etti' denildi.

Kviv Independent
'Türkiye, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine yeniden ev sahipliği yapmayı teklif ediyor' başlıklı haberinde 'Hem Moskova hem de Kiev ile yakın bağlarını sürdüren Ankara, kendisini savaşta arabulucu olarak konumlandırmaya çalıştı' yorumuna yer verdi.

CNN Yunanistan
'Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya diplomasiye şans verme çağrısı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde Erdoğan'ın 'Savaşı adil ve kalıcı bir barışla sona erdirmek için diplomasi ve diyaloga şans verilmesi gerektiği görüşünü savunuyorum. Bu hedefe ulaşmak için tüm diplomatik kanalların azami ölçüde kullanılması son derece önemlidir' sözleri öne çıkarıldı.

BNN
bu gelişmeyi 'Erdoğan, Rusya-Ukrayna Barış Görüşmelerinde Türkiye'nin Arabulucu Olmasını Önerdi' başlığı ile duyurdu. Haberde 'Türkiye'nin Rusya-Ukrayna ihtilafında arabuluculuk yapma teklifi yeni bir gelişme değil. Tarihsel olarak Ankara, bölgesel anlaşmazlıkların çözümüne yönelik diplomatik çabalarda önemli bir rol oynamıştır' denildi.

Azerbaycan merkezli
APA
'Türkiye cumhurbaşkanı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine yeniden ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi' dedi.

Bir başka Azeri haber platformu
Azerbaycan 24
haberinde 'Ankara, çatışmanın başlamasına bir aydan az bir süre kalmışken raydan çıkan müzakere turunun ardından defalarca arabulucu olarak hareket etmeye çalıştı' ifadesine yer verdi.

İran merkezli
IFP
'Türkiye, Rusya-Ukrayna Görüşmelerine Ev Sahipliği Yapmaya Hazır Olduğunu Söyledi' manşeti ile çıktı.

Interfax
Ukrayna 'Erdoğan, Rusya-Ukrayna diyalogunu kurmaya hazır olduğunu duyurdu' başlığını tercih etti.

Ermenistan merkezli
Radar
'Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da görüşme yapılmasını önerdi' manşetini attı

Euromaidan Press
'Ukraynalı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye cumhurbaşkanı, savaşa barışçıl bir çözüme ve tüm Ukraynalı mahkumların ve sınır dışı edilenlerin geri dönüşüne desteğini ifade etti' dedi.

  • İki yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna savaşı yüzbinlerce hayata mal oldu. Savaşın sona ermesi için pek çok diplomatik hamle yapıldı. Bu çabada aslan payı ise Türkiye'nin oldu. İstanbul'da tarafları bir araya getiren Türkiye akan kana son vermek için pek çok girişimde bulundu.


Ermenistan'ı şımartan Macron ve Borell'e Aliyev'den tepki: Egemenliğimiz için diğer ülkelerden farklı adımlar atmıyoruz
Ermenistan'ı şımartan Macron ve Borell'e Aliyev'den tepki: Egemenliğimiz için diğer ülkelerden farklı adımlar atmıyoruz

İkinci Karabağ Savaşı'nda tarihi hezimete uğrayan Ermenistan'ı besleyen ve bölgede tahrik çıkartması için destekleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Marcon ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'e Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tepki gösterdi. Macron'un Ermenistan'a yönelik silah desteğine, AB'nin çifte standart gösterdiğine değinen Aliyev, "Ülkemizin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağladığımız için asılsız ve taraflı suçlamalarla karşı karşıya kaldık. Azerbaycan kendi topraklarını ve egemenliğini sağlamak için diğer ülkelerin attığı adımlardan farklı adımlar atmıyor” dedi.




#Recep Tayyip Erdoğan
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#Ukrayna
#Dünya
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