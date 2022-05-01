Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ziyaret gerçekleştirdi

Kalın, Ukraynalı devlet yetkilileriyle görüşmesinin ardından, Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliğinde Türk vatandaşları ve Kırım Tatar Türkleriyle iftar yemeğinde buluştu.
Kalın, Ukraynalı devlet yetkilileriyle görüşmesinin ardından, Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliğinde Türk vatandaşları ve Kırım Tatar Türkleriyle iftar yemeğinde buluştu.
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