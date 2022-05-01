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Dünya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ukraynanın başkenti Kieve ziyaret gerçekleştirdi
AVRUPA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ziyaret gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın da yer aldığı heyetle beraber Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti. Sözcü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile toplantıda bir araya geldi.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ziyaret gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Kalın, Ukraynalı devlet yetkilileriyle görüşmesinin ardından, Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliğinde Türk vatandaşları ve Kırım Tatar Türkleriyle iftar yemeğinde buluştu.

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