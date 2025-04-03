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Danimarka Başbakanı Frederiksen: ABD Grönland'ı alamayacak

Danimarka Başbakanı Frederiksen: ABD Grönland'ı alamayacak

10:073/04/2025, Thursday
DHA
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, adanın yarı özerk bölgesi olan Grönland'ı ziyaret etti.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, adanın yarı özerk bölgesi olan Grönland'ı ziyaret etti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı ziyaretinde, "ABD, Grönland'ı alamayacak" dedi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, adanın yarı özerk bölgesi olan Grönland'ı ziyaret etti.

Frederiksen, Grönland'ın Danimarka'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak,
“ABD, Grönland'ı alamaz, Grönland Grönlandlılarındır”
ifadelerini kullandı.
Frederiksen, Grönlandlıların Danimarka'da eşit haklara sahip olmalarını sağlamak için çalışmalarına devam edeceğini belirterek,
“Dış politika, güvenlik stratejileri ve jeopolitik meseleleri tartışmalıyız. Bu zorlu dönemde birlikte hareket etmeliyiz”
diye konuştu.
#Frederiksen
#ABD
#Grönland
#Danimarka

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