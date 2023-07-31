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Danimarka'dan Kur'an-ı Kerim adımı: Alçak saldırıların önlenmesi için yasal yollar aranacak

Danimarka hükümeti, ülkede Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara karşı önlem almayı değerlendiriyor. Hükümetten yapılan açıklamada, bu eylemleri yapanların Danimarka toplumunu temsil etmediği ve aşırılık yanlılarına fayda sağladığına dikkat çekilerek, ülkedeki kültürel ve dini temelli saldırılara karşı önlem almanın yollarının araştırılacağı kaydedildi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da ülkesindeki benzer provokasyonlara ilişkin Danimarka ile yakın diyalog içinde olduklarını belirtti.

10:05 . 31/07/2023 الإثنين
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Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika

Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika

Danimarka hükümeti, Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerini içeren protestolara karşı yasal sınırlama getirmek için çalışma başlattıklarını duyurdu.

  • Danimarka hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların, başka ülkelerde hakaret ve tepki uyandırma amacı taşıyan, Danimarka'ya da zarar veren boyutları olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemleri nedeniyle 15 ülkenin Danimarka'yı kınadığı ve İİT'nin 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi'nin, 31 Temmuz'da toplanarak bu konuyu ele alacağı belirtilerek, bu provokasyonlar, "birkaç kişi tarafından düzenlenen son derece saldırgan ve pervasız eylemler" olarak nitelendi.

  • Bu eylemleri yapanların, Danimarka toplumunu temsil etmediği ve bu eylemlerin aşırılık yanlılarına fayda sağladığı kaydedilen açıklamada, "Danimarka hükümeti, örneğin diğer ülkelerin, kültürlerin ve dinlerin aşağılandığı ve bunun Danimarka için özellikle güvenlik açısından ciddi olumsuz sonuçlar doğurabileceği özel durumlara müdahale etme olanağını araştıracak." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, bu değerlendirmenin, Danimarka'nın kapsamlı ifade özgürlüğü çerçevesinde yapılacağı aktarıldı.

Öte yandan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen de TV 2 kanalına, ülkedeki kutsal kitaplara yönelik provokasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

  • Rasmussen, Danimarka hükümetinin, ülkede kültürlerin ve dinlerin aşağılandığı, güvenliği olumsuz etkileyebilecek durumlara müdahale etmenin yollarını aradığını söyledi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson: Yasal mevzuatı analiz etmeye çoktan başladık

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da, son haftalarda İsveç ve Danimarka'da artan Kur'an-ı Kerim yakma girişimlerine karşı Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüştüğünü ve Danimarka ile yakın diyalog halinde bulunduklarını kaydetti.

İsveç'in İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra "en ciddi güvenlik durumunu" yaşadığını belirten Kristersson, "Kur'an-ı Kerim krizini başka ülkelerin İsveç aleyhine kullandığının farkındayız." ifadesini kullandı.

İfade özgürlüğünü ve gösteri özgürlüğünü savunduklarını vurgulayan Kristersson, şu ifadelere yer verdi:

  • "Farklı geçmişlere ve inançlara sahip insanlara saygı duyma konusunda güçlü bir geleneğe sahibiz. Din özgürlüğü toplumlarımızın doğal bir dayanağıdır. İsveç'te ulusal güvenliğimizi ve yurt dışında İsveçlilerin güvenliğini güçlendirecek önlemlerin kapsamını araştırmak amacıyla 'Kamu Düzeni Yasası' da dahil olmak üzere, yasal mevzuatı analiz etmeye çoktan başladık."


#Danimarka
#Kur'an-ı Kerim
#İsveç
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