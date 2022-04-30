Danimarkalı ırkçı siyasetçiden İsveç'te çirkin hareket: Kur'an-ı Kerim yaktı

İsveç polisinin izin vermemesine rağmen ülkeye gizlice giren Paludan, Jönköping kentinde Raslatt Camisi yakınında Kur'an-ı Kerim yaktı. Etrafta kimsenin olmamasından faydalanan aşırı sağcı siyasetçi, provokasyonunu yaptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

İsveç'in farklı kentlerinde 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Kur'an-ı Kerim yakmak için gösteri izni isteyen Paludan'ın başvurusu polis tarafından reddedilmişti.

Öte yandan Paludan'ın Paskalya tatilinde İsveç'in çeşitli kentlerindeki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu, İsveç'in Malmö kentinde protesto edildi.

Farklı Renkler Partisi'nin (Nyans) organize ettiği gösteride, "Kur'an-ı Kerim yakılmasına son verin" ve "İslamfobiye son verin" yazılı pankartlar taşıdı.

2017'den beri provakasyonlarda bulunuyor

Nyans Genel Başkanı Mikail Yüksel, burada yaptığı konuşmada, Paludan'ın provokasyonlarına engel olunmasını istedi. Paludan'ın İsveç'te iç karışıklık çıkartmaya çalışan bir provokatör olduğunu söyleyen Yüksel, Paludan'ın polis ile Müslümanları karşı karşıya getirmeye çalıştığını, buna dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.

Paludan, geçen yıl ramazan boyunca Müslümanların yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti.

Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de söz konusu provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikleri ateşe vermiş, çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılmıştı.

DÜNYA Provokasyon Danimarka'ya taşındı: 30 polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı