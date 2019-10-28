PYD, DEAŞ'lı teröristleri petrol tankerlerinde kaçırmış

Terör örgütü DEAŞ’ın kurucusu Ebubekir el Bağdadi’nin İdlib'te öldürüldüğü operasyondan bir gün sonra örgütün sözcüsü Ebu el-Hassan el-Muhajir’in Türkiye sınırına yakın Cerablus’ta ABD hava saldırısıyla öldürüldüğü açıklandı.

OYNAT 00:00 DEAŞ sözcüsü öldürüldü Terör örgütü DEAŞ'ın kurucusu Ebubekir el Bağdadi'nin İdlib'te öldürüldüğü operasyondan bir gün sonra örgütün sözcüsü Ebu el-Hassan el-Muhacir'in Türkiye sınırına yakın Cerablus'ta ABD hava saldırısıyla öldürüldüğü açıklandı. Düzenlenen operasyon sonrası çekilen görüntülerde petrol tankerlerinin alev aldığı görülüyor. BiP'te paylaş

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İddialara göre DEAŞ sözcüsü Ebu el Hassan el-Muhacir, bir petrol tankerine yapılan saldırı sonucu öldürüldü.

Bu iddia YPG/ PKK’nın DEAŞ militanlarını bölgeden kaçırmak için kullandığı yöntemi de deşifre etti.

Sevkiyat rotası takip ediliyor

YPG/PKK’nin içi boşaltılmış petrol tankerlerini, DEAŞ militanlarını saklamak veya İdlib'e taşımak için kullandığı, ayrıca tankerlerin, petrol sevkiyat rotalarını takip ettiği öğrenildi.

BBC Suriye muhabiri Riam Dalati'nin iddilarına göre ABD'nin operasyonda petrol tankerlerini hedef almasındaki sebep PKK/YPG'nin bu yöntemi uzun süredir kullanmasıydı.

İdlib'e geçiş iki bin dolar

İddialara göre DEAŞ militanları YPG'li kaçakçılara, Suriye'nin kuzeydoğusundan İdlib'e geçmek için 2 bin ila 10 bin dolar arasında bir ücret ödüyor, teröristler petrol tankerlerinde, Münbiç, Cerablus, Azez üzerinden İdlib'e getiriliyordu.

Öte yandan Irak istihbaratının, Bağdadi’nin yerini, terör örgütü liderinin çocuklarını ve eşlerini İdlib’e götüren bir kaçakçı vasıtayla öğrendiği ve bilginin ay içinde CIA’ya iletildiği öğrenildi.

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