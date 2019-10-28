Dünya PYD, DEAŞlı teröristleri petrol tankerlerinde kaçırmış
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DEAŞ militanlar petrol tankerlerinde saklanmış, YPG'liler Deaş militanlarını böyle sakladı

PYD, DEAŞ'lı teröristleri petrol tankerlerinde kaçırmış

YPG/PKK'nın içi boşaltılmış petrol tankerlerini, DEAŞ militanlarını saklamak veya İdlib'e taşımak için kullandığı ortaya çıktı. İddialara göre YPG'li teröristler, DEAŞ'lıları petrol sevkiyat rotalarını takip ederek Münbiç, Cerablus, Azez üzerinden İdlib'e taşıyordu. Bağdadi operasyonundan bir gün sonra öldürülen DEAŞ sözcüsü Ebu el-Hassan el-Muhacir’in de petrol tankerlerinin olduğu alana düzenlenen saldırıda öldürülmesi iddiaları güçlendiriyor.

Zeynep Gül Yeni Şafak
DEAŞ sözcüsünün ölümü örgütün yöntemini deşifre etti.
DEAŞ sözcüsünün ölümü örgütün yöntemini deşifre etti.

Terör örgütü DEAŞ’ın kurucusu Ebubekir el Bağdadi’nin İdlib'te öldürüldüğü operasyondan bir gün sonra örgütün sözcüsü Ebu el-Hassan el-Muhajir’in Türkiye sınırına yakın Cerablus’ta ABD hava saldırısıyla öldürüldüğü açıklandı.

DEAŞ sözcüsü öldürüldü
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DEAŞ sözcüsü öldürüldü
Terör örgütü DEAŞ'ın kurucusu Ebubekir el Bağdadi'nin İdlib'te öldürüldüğü operasyondan bir gün sonra örgütün sözcüsü Ebu el-Hassan el-Muhacir'in Türkiye sınırına yakın Cerablus'ta ABD hava saldırısıyla öldürüldüğü açıklandı. Düzenlenen operasyon sonrası çekilen görüntülerde petrol tankerlerinin alev aldığı görülüyor.


İddialara göre DEAŞ sözcüsü Ebu el Hassan el-Muhacir, bir petrol tankerine yapılan saldırı sonucu öldürüldü.

Bu iddia YPG/ PKK’nın DEAŞ militanlarını bölgeden kaçırmak için kullandığı yöntemi de deşifre etti.

Sevkiyat rotası takip ediliyor

YPG/PKK’nin içi boşaltılmış petrol tankerlerini, DEAŞ militanlarını saklamak veya İdlib'e taşımak için kullandığı, ayrıca tankerlerin, petrol sevkiyat rotalarını takip ettiği öğrenildi.

BBC Suriye muhabiri Riam Dalati'nin iddilarına göre ABD'nin operasyonda petrol tankerlerini hedef almasındaki sebep PKK/YPG'nin bu yöntemi uzun süredir kullanmasıydı.

İdlib'e geçiş iki bin dolar

İddialara göre DEAŞ militanları YPG'li kaçakçılara, Suriye'nin kuzeydoğusundan İdlib'e geçmek için 2 bin ila 10 bin dolar arasında bir ücret ödüyor, teröristler petrol tankerlerinde, Münbiç, Cerablus, Azez üzerinden İdlib'e getiriliyordu.

Öte yandan Irak istihbaratının, Bağdadi’nin yerini, terör örgütü liderinin çocuklarını ve eşlerini İdlib’e götüren bir kaçakçı vasıtayla öğrendiği ve bilginin ay içinde CIA’ya iletildiği öğrenildi.

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