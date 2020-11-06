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Dünya Demokratların adayı Biden 20 delegeli Pensilvanyada 5 bin oy farkla Trumpın önüne geçti
AMERİKA

Demokratların adayı Biden 20 delegeli Pensilvanya'da 5 bin oy farkla Trump'ın önüne geçti

Demokratların adayı Joe Biden, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ı kritik öneme sahip Pennsylvania’da geride bıraktı. Biden, 20 delegeli Pensilvanya'da 5 bin oy farkla Donald Trump'ın önüne geçti.

Haber Merkezi Diğer
Demokratların adayı Joe Biden.
Demokratların adayı Joe Biden.

ABD'de başkanlık seçimlerinin üzerinden iki gün geçmesine rağmen hangi adayın kazandığı belirsizliğini koruyor.

  • Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

Pensilvanya'da öne geçti

Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil.

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