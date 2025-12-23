Yeni Şafak
Devrik Esed rejiminin saha komutanlarından Suhni Lübnan'da öldürüldü

23:3723/12/2025, Salı
AA
Devrik Esed rejimi ordusu saflarında saha komutanı olarak görev yapan Gassan Nasen es-Suhni
Devrik Esed rejimi ordusu saflarında saha komutanı olarak görev yapan Gassan Nasen es-Suhni

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, devrik Esed rejimi ordusu saflarında saha komutanı olarak görev yapan Gassan Nasen es-Suhni'nin öldürüldüğü belirtildi. Cinayetin Suriye vatandaşı V.D tarafından işlendiği ve takip çalışmaları sonucunda yakalandığı aktarıldı.

Suriye'nin devrik Baas rejimi ordusunda saha komutanı olduğu ifade edilen Gassan Nasen es-Suhni'nin, Lübnan'da öldürüldüğü bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye vatandaşı Suhni'nin dün başkent Beyrut'un kuzeyindeki Keservan bölgesine bağlı Kefer Yasin beldesinde öldürüldüğü belirtildi.

Ordu İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen izleme ve takip çalışmaları sonucunda Suhni'yi öldürdüğü belirtilen Suriye vatandaşı V.D'nin yakalandığı ifade edildi.

Bazı isimlerin Lübnan'a kaçtığı ifade edildi

Cinayetin, taraflar arasında yaşanan mali bir anlaşmazlık sonucu işlendiği kaydedildi.

Lübnan ve Suriye basınında yer alan haberlere göre Suhni, devrik Esed rejimi ordusu saflarında
"Kaplan Güçleri"
olarak bilinen birlikte uzun yıllar saha komutanı olarak görev yaptı.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından, ordu ve güvenlik birimlerinde görev yapan bazı isimlerin Lübnan’a kaçtığı ifade ediliyor.



