Dilek Kalaycı kararı açıklandı: Alman mahkemesinden rüşvete hapis cezası

Kalaycı'nın 6 bin 242 euro, ajans yöneticisinin ise 9 bin 450 euro ceza ödemesine hükmedildi. Kalaycı'nın düğün organizasyon masraflarıyla ilgili olan davada mahkeme, ajansın, Kalaycı'nın düğün organizasyonunun masraflarını üstlenerek, Berlin Sağlık Dairesi'nden bir reklam kampanyası ihalesi almayı amaçladığını belirtti. Mahkeme, organizasyon için herhangi bir fatura kesilmediğini belirtti.