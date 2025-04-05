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Dilek Kalaycı kararı açıklandı: Alman mahkemesinden rüşvete hapis cezası

Dilek Kalaycı kararı açıklandı: Alman mahkemesinden rüşvete hapis cezası

Ahmet Özay
11:595/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
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SPD’li Berlin Eyaleti Çalışma ve Sağlık Senatörü olarak görev yaptığı dönemde Dilek Kalaycı, 11 bin 240 avro tutarındaki kendi düğün organizasyonunu bir reklam ajansına fatura kesilmeden yaptırdı. Daha sonra SPD’ye yakın bu ajans, Kalaycı’nın sorumlu olduğu birimden kârlı bir kamu ihalesi aldı. Berlin Eyalet Mahkemesi, Cuma günü bunun yolsuzluk olduğuna hükmetti. SPD’li siyasetçi, rüşvet almak suçundan 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Berlin'in eski Çalışma ve Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı, yargılandığı yolsuzluk davasında bir buçuk yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Berlin Eyalet Mahkemesi, 58 yaşındaki siyasetçiyi rüşvet almaktan suçlu buldu. Kararı açıklayan başkan yargıç Bo Meyer, Kalaycı'nın kişisel çıkar karşılığında hareket ettiğinin kanıtlandığını belirtti.

Organizasyona fatura kesilmemiş

Kalaycı'nın 6 bin 242 euro, ajans yöneticisinin ise 9 bin 450 euro ceza ödemesine hükmedildi. Kalaycı'nın düğün organizasyon masraflarıyla ilgili olan davada mahkeme, ajansın, Kalaycı'nın düğün organizasyonunun masraflarını üstlenerek, Berlin Sağlık Dairesi'nden bir reklam kampanyası ihalesi almayı amaçladığını belirtti. Mahkeme, organizasyon için herhangi bir fatura kesilmediğini belirtti.



#Almanya
#Berlin
#Dilek Kalaycı

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