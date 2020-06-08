Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Yağma ABD'den Avrupa başkentlerine sıçradı

Belçika'da binlerce kişi ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi nedeni ile artan ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti. Gösteri yapan grubun bir kısmı olaysız dağılmasına rağmen bir kısmı dükkanları yağmaladı.



