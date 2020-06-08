Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmeye dair diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede turizm ve bölgesel konular ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmeye dair diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede turizm ve bölgesel konular ele alındı.
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