Harekata devam: Sirte'de temizlik var

Zafer Yolları harekâtı kapsamında Vişke’nin ardından Sirte’ye giren Libya ordusu, kentte kalmış az sayıdaki Hafter milisini tek tek temizliyor. Libya Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Hava Kuvvetlerinin Sirte’ye düzenlediği 3 saldırıda, bir top, zırhlı bir araç ve iki silahlı aracın imha edildiğini, 10 milisin de öldürüldüğünü belirtirken Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ise Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Şerif ve askeri bölge komutanlarıyla bir araya gelerek onlara ‘harekâta devam’ emri verdi. Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi yetkilisi Tuğgeneral İbrahim Ahmed Beytülmal, “Sirte’ye yönelik harekâtın devam etmesi için Başkomutan Serrac tarafından emir verildi” açıklaması yaptı.

Fotoğraf: Arşiv

ONLARCA TANK ELE GEÇTİ

Kente batı istikametinden giren birlikler Türkiye yapımı SİHA’ların desteğiyle operasyona devam ediyor. Önceki gün şehrin banliyölerine yönelik bombardımanla birlikte milis ve paralı askerlerin bir kısmı Sirte’yi terk etmişti. Kentin ileri gelenleri, başkent Trablus’un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte’yi barışçıl yollarla Libya hükümetine teslim etmeyi önermişti. Devrik lider Muammer Kaddafi’nin memleketi olan 100 bin nüfuslu Sirte, Medhali Selefi görüşlü bir silahlı grubun taraf değiştirmesi sonucu 7 Ocak 2020’de Hafter safına geçmişti. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri’nin Çin’den satın alarak Hafter güçlerine teslim ettiği bir SİHA daha düşürüldü. Misrata-Sirte hattındaki kıyı bölgelerde bulunan Türk gemilerinden yollandığı iddia edilen bir füze, Hafter’in saldırılarda kullandığı insansız hava aracını düşürdü. Bölgedeki Libya askerleri, Çin yapımı hava aracının enkazı üzerinde kutlama yaptı. Sirte’den bir önceki durak olan Vişke’de ise BAE ve Mısır tarafından Hafter’e teslim edilmiş çok sayıda tank ele geçirildi.

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Hafter mayınları

Mayın deposu

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Mayın deposu

Meşrû Libya ordusu, kontrolü sağladığı Terhune kentinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşrû silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin kullandığı çok sayıda mayın bulunan bir depoyu ele geçirdi. Rusya, Fransa, Mısır, BAE, Yunanistan, Suudi Arabistan ve Ürdün tarafından desteklenen Hafter milisleri, terk ettiklere bölgelere terör örgütü DEAŞ tarzı bombalı tuzaklar kuruyor. Milisler, sivil yerleşim yerlerine, kaldırım ve yol kenarlarına kurduğu tuzaklar için bu deporlarda bulunan mayın ve bombaları kullanıyor. Çocuk parkları, hatta oyuncaklara dek yerleştirilen bombalar bölgede sık sık ölümlere yol açıyor. Başkent Trablus’un Hadba bölgesinde dün yine bu şekilde bir patlama meydana geldi. Milislerce kurulan bubi tuzağı sonucu meydana gelen patlamada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Libya hükümeti, Hafter milislerinin mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirdikten sonra terk ettikleri bölgelerin tamamen güvenli hale getirilene dek sivil halka evlerine dönmemeleri çağrısı yapmıştı.