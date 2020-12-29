Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya ile Kovid-19 aşısının ortak üretimi için anlaşma imzalandı
POLİTİKA AVRUPA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ile Kovid-19 aşısının ortak üretimi için anlaşma imzalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Koronavirüs aşısının ortak üretimi için Rusya ile mutabakat sağlandığını belirten Çavuşoğlu, "Sayın Putin Rus aşısı konusunda telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teklifte bulununca, Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanlığı'na talimat verdi ve iki ülke bakanlıkları arasında anlaşma imzalandı. Bu iş birliğine sadece aşının tedariği değil, ortak üretim de dahildir" dedi.

Haber Merkezi AA
Toplantıdan görüntü.
Toplantıdan görüntü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı için Rusya'ya gitmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, daha sonra Rus mevkidaşı ile kamera karşısına geçti.

Rusya ile ortak aşı üretimi

Bakan Çavuşoğlu, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya ile ortak koronavirüs aşısı üretimi için mutabakat sağlandığını belirterek, "Sayın Putin Rus aşısı konusunda telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teklifte bulununca, Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanlığı'na talimat verdi ve iki ülke bakanlıkları arasında anlaşma imzalandı. Bu iş birliğine sadece aşının tedariği değil, ortak üretim de dahildir" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin yaptırım kararı egemenliğimize saldırıdır"

ABD'nin Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alan yaptırımına da değinen Çavuşoğlu, "Yaptırım kararı bizim egemenlik haklarımıza saldırıdır. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı herkes bilir. Bizim Rusya ile ilişkilerimizin sorgulanması yerine, 'Rusya ile nasıl sağlıklı ilişki yürütebilir' buna odaklanmaları gerekir" dedi.

Detaylar geliyor...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya’da
GÜNDEM
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya’da

Soçi'de gündem Suriye olacak: YPG Ayn İsa’dan mutlaka çıkmalı bu amaçla her türlü adımı atmaya hazırız
DÜNYA
Soçi'de gündem Suriye olacak: YPG Ayn İsa’dan mutlaka çıkmalı bu amaçla her türlü adımı atmaya hazırız
Abone Ol Google News
İngiltereyle kritik anlaşma tamam

İngiltere'yle kritik anlaşma tamam

​Bretix sonrası serbest ticaret anlaşması tüm ürünleri kapsıyor.
Bize inanıp başımızı sıkıntıya sokmayın

'Bize inanıp başımızı sıkıntıya sokmayın'

Deprem istismarcısı dolandırıcı çetesinin lideri öğüt verdi.
Pınar Gültekinin ailesinin avukatı: CHPden arayan kişinin kayıtları var Yok demek yerine soruşturma yapmalılar

Türkiye ve Rusya ortak aşı geliştirmek için anlaştı.

Ticaretin tarihi kalbine estetik dokunuş

Ticaretin tarihi kalbine estetik dokunuş

​Koza Han'da zemin iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmalarına start verdi.

AYM'den Osman Kavala kararı

AYM'den Osman Kavala kararı

Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verildi.

Tüm risklere<br>göğüs gerdi

Tüm risklere
göğüs gerdi

​Türk lirası gelişmekte olan ülke para birimlerini geride bıraktı.
Pes dedirten<br>görüntüler

Pes dedirten
görüntüler

​Vaka sayısı yüzde 60 düştü, insanlar sokaklara döküldü.
Yılın hekimine acı veda

Yılın hekimine acı veda

Cenazede gözyaşları sel oldu...
Doğalgazda kritik yıl

Doğalgazda kritik yıl

​Uzmanlar yüzde 40'lık indirimi işaret ediyor.

Bakan Çavuşoğlu: Libya’da Türk askerine en ufak saldırıda karşılık veririz
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: Libya’da Türk askerine en ufak saldırıda karşılık veririz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı için gittiği Rusya’da önemli açıklamalarda bulundu. Rusya ile Libya'da kalıcı bir ateşkes için çok çaba sarf ettiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Biz oraya Türkiye'nin çıkarı için gitmedik. Kazan kazan anlayışı ile ilişkilerimizi ilerletmek için gittik. Hafter'in tehdit diline taviz vermeyiz. Bize tehdit olursa gereğini yapmayan tereddüt etmeyiz” ifadelerini kullandı.
Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem
Dünya

Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in yanı sıra bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya'da da hissedildi. 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından 4 büyüklüğünde iki artçı sarsıntının daha yaşandığı bildirildi. Petrinja şehrinde çok sayıda binanın yıkıldığı, enkaz altında yaralıların olduğu belirtildi.
12 kişiyi öldüren cinayet zanlısı: Elinize ayağınıza düştüm beni kurtarın
Gündem

12 kişiyi öldüren cinayet zanlısı: Elinize ayağınıza düştüm beni kurtarın

Ordu ve Samsun'da, 12 kişiyi öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı Mehmet Ali Çayıroğlu, Senayi- Ümit Türedi çiftinin, çıkartılan yangın sonucu öldürülmesiyle ilgili görülen davanın duruşmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, "Elinize ayağınıza düştüm. Beni bu olayların içerisinden kurtarın” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.