Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ile Kovid-19 aşısının ortak üretimi için anlaşma imzalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı için Rusya'ya gitmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, daha sonra Rus mevkidaşı ile kamera karşısına geçti.

Rusya ile ortak aşı üretimi

Bakan Çavuşoğlu, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya ile ortak koronavirüs aşısı üretimi için mutabakat sağlandığını belirterek, "Sayın Putin Rus aşısı konusunda telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teklifte bulununca, Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanlığı'na talimat verdi ve iki ülke bakanlıkları arasında anlaşma imzalandı. Bu iş birliğine sadece aşının tedariği değil, ortak üretim de dahildir" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin yaptırım kararı egemenliğimize saldırıdır"

ABD'nin Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alan yaptırımına da değinen Çavuşoğlu, "Yaptırım kararı bizim egemenlik haklarımıza saldırıdır. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı herkes bilir. Bizim Rusya ile ilişkilerimizin sorgulanması yerine, 'Rusya ile nasıl sağlıklı ilişki yürütebilir' buna odaklanmaları gerekir" dedi.

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