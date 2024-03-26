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Dışişleri'nden Belçika'daki terör örgütü provokasyonuna tepki: PKK Avrupa'da kamu düzenini tehdit ediyor

Terör örgütü PKK destekçilerinin Belçika'daki Türk vatandaşları hedef alan provokasyonuyla ilgili yerel makamlarca soruşturma başlatıldı. Dışişleri Bakanlığı, "Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa’da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir" açıklamasını yaptı.

16:35 - 26/03/2024 Salı
Güncelleme: 16:59 - 26/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Belçika'da terör provokasyonuna yönelik yerel makamlar soruşturma başlattı
Belçika'da terör provokasyonuna yönelik yerel makamlar soruşturma başlattı

Dışişleri Bakanlığı, Belçika'nın Leuven şehrindeki olaylara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.


Açıklamada, 24 Mart'ta Belçika'nın Leuven şehrinde toplanan PKK militanları tarafından Heusden-Zolder ve Hauthalen şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan saldırılar gerçekleştirildiği belirtilerek,
"Olaylarda can kaybı yaşanmamış, bazı vatandaşlarımız yaralanmışlardır. Olaylar karşısında Brüksel'de ve Ankara'da Belçika makamları nezdinde derhal girişimlerde bulunulmuştur. Sayın Bakanımız aynı gece Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile telefonda görüşmüştür. Ayrıca, Belçika'da görevli diplomatik temsilcilerimiz olay bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelmişlerdir"
denildi.

"Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatıldı"

Açıklamada, Belçika'daki Türklerin sağduyulu tavrı ve Belçika emniyet makamlarının müdahalesi sonucu olayların büyümesinin engellendiği belirtilerek, "Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir. Gelişmeler her düzeyde takip edilmekte ve gerekli girişimlerimiz sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.


Ne olmuştu?

Terör örgütü PKK destekçileri, Belçika'nın Liege kentinde gece boyunca taşkınlık çıkardı, Türklere ait iş yerleri, dernek, evler ve bir camiye saldırdı. Terör örgütü yandaşları, Liege'e bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde gece boyunca taşkınlık çıkardı. Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırdı.


Yüzlerini örten, terör örgütü lehine slogan atarak sokaklarda dolaşan grup, Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar verdi.


Görgü tanıkları, polisin olaylara müdahale etmediğini bildirdi. Dün yaklaşık 150 kişilik bir grup, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde barikatları sökerek polise saldırmıştı.


Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye, ardından Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen söz konusu kalabalık, polis engeliyle karşılaşmıştı.


24 Mart'ta da Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğun olduğu caddeden geçmişti.


Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.



#Dışişleri Bakanlığı
#Belçika
#terör saldırısı
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