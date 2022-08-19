Dünya Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kosovada temaslarda bulundu
AVRUPA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kosova'da temaslarda bulundu

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş'ı Priştine Adem Yaşari Uluslararası Havalimanı'nda Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Terneva ile heyeti karşıladı. Erbaş, burada yaptığı konuşmada, iki başkanlık arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini vurguladı.

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Haber Merkezi AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kosovada temaslarda bulundu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kosova'da temaslarda bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Pof. Dr. Ali Erbaş, Kosova'da bazı programlara katıldı. Kosova İslam Birliği Başkanlığının çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu belirten Erbaş, mevkidaşını tebrik etti.


Terneva ise din hizmetleri alanında Diyanet ile yürütülen iş birliğinin öneminin altını çizerek Priştine'deki Merkez Camisi'nin inşası için yaptığı yardımlardan dolayı Erbaş'a teşekkür etti. Terneva ayrıca Türkiye'nin Kosova halkı için yaptığı çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Priştine Merkez Camisi inşaatında inceleme

Ardından Erbaş, Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ve Priştine Din Hizmetleri Müşaviri Bünyamin Albayrak ile Kosova İslam Birliği Başkanlığı'na geçti.

Erbaş, burada, Kosova'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Erbaş, iki kurum arasındaki din hizmetleri ve eğitimi noktasında yürütülen projelerin artarak devam edeceğini belirtti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydeden Terneva, yürütülen din hizmetleri ve eğitimi hakkında Erbaş'a bilgi verdi.

Erbaş, görüşmenin ardından Terneva ve beraberindeki heyetle, Kosova'da yapımı devam eden Priştine Merkez Camisi ve Külliye inşaatını ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Erbaş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı, çalışanlara kolaylıklar diledi.


Ali Erbaş ayrıca Prizren'deki tarihi Sinan Paşa Camisi'nde düzenlenen hafızlık icazet merasimine de katıldı.

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