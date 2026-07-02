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Doha'daki dolaylı görüşmeler tamamlandı: İran ve ABD arasında iletişim kanalı kuruluyor

Doha'daki dolaylı görüşmeler tamamlandı: İran ve ABD arasında iletişim kanalı kuruluyor

00:412/07/2026, Perşembe
IHA
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Katar’da ABD-İran arasında gerçekleştirilen dolaylı teknik görüşmeler tamamlandı
Katar’da ABD-İran arasında gerçekleştirilen dolaylı teknik görüşmeler tamamlandı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Doha'da Katar ve Pakistan heyetleriyle yapılan teknik görüşmelerin sona erdiğini duyurdu. ABD ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirilmediğini belirten Garibabadi, tarafların mutabakat zaptındaki ihlallerin bildirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla resmi bir iletişim kanalı kurulması konusunda anlaştığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Katar’ın başkenti Doha’da ABD-İran arasındaki dolaylı teknik görüşmelerin tamamlandığını açıkladı. Garibabadi, İran ve ABD heyetleri arasında Doha’da herhangi bir görüşme yapılmadığını vurgulayarak, İran heyetinin temaslarının yalnızca Katar ve Pakistan heyetleriyle üçlü formatta gerçekleştirildiğini belirtti.


İranlı bakan yardımcısı, mutabakatın uygulanmasını izlemek üzere oluşturulan izleme grubunun ilk toplantısının yapıldığını kaydetti. Garibabadi, görüşmelerde mutabakat zaptının uygulanma süreci, Lübnan’daki son gelişmeler ve İran’a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konularının ele alındığını ifade etti.


Garibabadi, toplantıda ABD’nin mutabakatın Lübnan’daki savaşın sona erdirilmesine ilişkin birinci maddesindeki yükümlülüklerini ihlal ettiğine yönelik İran’ın değerlendirmelerinin, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını güçlendirdiğine ilişkin haberlerin ve bazı ABD’li yetkililerin tehdit içerikli açıklamalarının da ele alındığını söyledi. Garibabadi, mutabakat kapsamındaki yükümlülüklerin bir bütün olduğunu ve birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak, tarafların ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin ihlallerin bildirilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik resmi bir iletişim kanalı oluşturulması konusunda mutabakata vardığını söyledi.



"6 milyar dolarlık fonun bir kısmının serbest bırakılmasında mutabakata varıldı"


Garibabadi ayrıca, Katar Merkez Bankası yetkilileriyle de görüşme gerçekleştirildiğini ve İran’a ait dondurulmuş 6 milyar dolarlık fonun bir kısmının kullanımının ele alındığını belirtti. Garibabadi, tarafların İran’ın ihtiyaçları doğrultusunda gerekli ürünlerin satın alınabilmesi amacıyla bu fondan kaynak kullanılmasında mutabakata vardığını söyledi.



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