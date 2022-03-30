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Dünya Dolmabahçedeki tarihi görüşme dünya basınında Türkiye eşsiz bir konumda
AMERİKA

Dolmabahçe’deki tarihi görüşme dünya basınında: Türkiye eşsiz bir konumda

Dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi, tarihi bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Rusya ve Ukrayna'dan müzakere heyetleri, İstanbul'da bir araya geldi. Yaklaşık 4,5 saat süren görüşme dünya basınında geniş yer buldu. Son olarak CNN International'da "Türkiye neden arabuluculuk için eşsiz bir konumda?" başlığıyla yayınlanan analizde, Ankara'nın kilit pozisyonuna dikkat çekildi.

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Dolmabahçe’deki tarihi görüşme dünya basınında: Türkiye eşsiz bir konumda
Dolmabahçe’deki tarihi görüşme dünya basınında yer almaya devam ediyor.

Karadeniz'deki savaşı sona erdirmek isteyen Türkiye, önce Antalya'da Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanlarını ağırladı, ardından iki ülkenin heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Özellikle son dönemde dünyanın dikkati, arabulucu konumundaki Türkiye'ye çevrilmiş durumda.

TÜRKİYE'NİN BENZERSİZ KONUMU

CNN International'da "Türkiye neden arabuluculuk için eşsiz bir konumda?" başlığıyla yayınlanan analizde, Ankara'nın kilit pozisyonuna dikkat çekildi.

"Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan ülke, barışçıl bir ülke olarak öne çıkabilir mi?" ifadesine yer verilen yazıda, Rus ve Ukraynalı delegasyonların İstanbul'a geldiği hatırlatıldı ve Türkiye'nin eşsiz siyasi konumunun ilgi odağı haline geldiği belirtildi.

Dolmabahçe’deki tarihi görüşmeyi dünya konuşuyor: Avrupa değil Erdoğan başardı
GÜNDEM
Dolmabahçe’deki tarihi görüşmeyi dünya konuşuyor: Avrupa değil Erdoğan başardı

DİĞER ÜLKELERE GÖRE EN BÜYÜK PAYA SAHİP

NATO üyesi Türkiye'nin, kendine özgü bir profile ve konuma sahip olduğu; birçok Batılı kurumun üyesi ve Batı'nın bir parçası olduğu kaydedildi. Yazıda, "Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile deniz sınırı var. Türkiye, Rusya'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en büyük ticaret ortağı. Son yıllarda Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgeleri üzerinden Rusya ile hem rekabet etti hem de iş birliği yaptı. Türkiye, arabuluculuk için diğer aday ülkelerle kıyaslandığında en büyük paya sahip." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışa dair ümitler yeşerdi
OYNAT 00:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışa dair ümitler yeşerdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de Rus ve Ukrayna heyetlerine hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Liderleriniz talimatları doğrultusunda yürüttüğünüz müzakere süreci barışa dair ümitleri yeşertmiş, tüm dünyayı heyecanlandırmıştır. Görüşmeleri bu kapsamda canı gönülden destekliyoruz' ifadelerini kullandı.

KARADENİZ'DE BÜYÜK BİR GÜÇ

Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz bölgesindeki jeopolitiği ve güç dengesini temelden değiştirdiği görüşü aktarılarak, "Türkiye, Karadeniz'de büyük bir güç." vurgusu yapıldı.

İNSANİ ROL OYNAYACAK

Öte yandan savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk edenlerin sayısının halihazırda milyonlarla ifade edildiği, bu sayı artmaya devam ettikçe, "Türkiye'nin muhtemelen yakın dönemde insani bir rol oynayacağı" görüşü paylaşıldı.

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