Dünya Donmuş balıkların arasında 653 kilogram kokain ele geçirildi
AVRUPA

Donmuş balıkların arasında 653 kilogram kokain ele geçirildi

Fransa'nın Toulouse kentinde bir kamyonette dondurulmuş balıkların arasına saklanmış 653 kilogram kokain ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Fransa'nın Toulouse kentinde bir kamyonette 653 kilogram kokain ele geçirildiği belirtildi.

Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre, polisler Toulouse'un batısında otoyoldaki bir dinleme tesisinde rutin kontrol sırasında Hollanda plakalı kamyonetin bagajında dondurulmuş balıkların arasında 653 kilogram kokain buldu.

Kamyonette bulunan 53 ve 60 yaşlarındaki 2 Finlandiya vatandaşı gözaltında alındı.

Söz konusu 2 kişinin, Portekiz'den geldiği ve Hollanda'ya gitmeyi planladığı öğrenildi.

Le Havre limanında geçen ay polislerin düzenlediği operasyonda 752 kilogram kokain ele geçirilmişti.

Fransa genelinde geçen yıl 17 ton, 2016'da ise 8,5 ton uyuşturucu ele geçirildi.

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