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Dünya

DSÖ acil sağlık ekibini aktifleştirdi

Dünya Sağlık Örgütü, depremden etkilenenlere hızlıca müdahale edebilmek için acil sağlık ekiplerinin aktif edildiğini açıkladı. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, “DSÖ’nün acil sağlık ekipleri, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremden etkilenen yaralılara ve savunmasız kişilere temel sağlık hizmeti sağlamak için aktifleştirildi. Düşüncelerimiz sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte” ifadelerini kullandı.

17:18 . 6/02/2023 Pazartesi
IHA
Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından depremden etkilenenlere hızlıca müdahale edebilmek için acil sağlık ekiplerinin aktif edildiğini açıkladı.


DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “DSÖ’nün acil sağlık ekipleri, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremden etkilenen yaralılara ve savunmasız kişilere temel sağlık hizmeti sağlamak için aktifleştirildi. Düşüncelerimiz sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte” dedi.



#DSÖ
#Deprem
#Kahramanmaraş
32 dakika önce
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DSÖ acil sağlık ekibini aktifleştirdi
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