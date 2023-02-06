DSÖ acil sağlık ekibini aktifleştirdi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye’de yıkıma neden oldu. 1121 kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından milyonlarca vatandaş depremden zarar gören vatandaşlara yardım için harekete geçti. Başta AFAD olmak üzere belediyeler deprem bölgesine yarım için harekete geçti. Peki deprem bölgelerine neler gönderilir? İşte deprem bölgesine gönderilebilecek acil ihtiyaçlar listesi.