DSÖ: Avrupa'da yaralanma ve şiddet kaynaklı ölümlerin 3'te 1'i alkol nedeniyle yaşandı

DSÖ, "DSÖ Avrupa Bölgesi'nde alkol kaynaklı yaralanmalar: 2019 verilerine dayalı temel bulgulara genel bakış" başlıklı raporunu yayımladı.





Tatil sezonunda kutlamalarda genellikle alkol tüketiminin arttığına işaret edilen raporda, bunun da trafik kazaları, düşmeler, yanıklar, zehirlenmeler ve insanlar arası şiddet dahil yaralanma riskini artırdığına dikkat çekildi.





Raporda, "Avrupa Bölgesi'nde yaralanma ve şiddetten kaynaklanan her 3 ölümden 1'i alkolden kaynaklanıyor. Başka hiçbir psikoaktif madde, trafik kazalarından kendine zarar vermeye kadar hem kasıtlı hem de kasıtlı olmayan yaralanmalara bu kadar büyük katkıda bulunmaz. Alkol, özellikle gençler için tehlikeli bir tehdit oluşturuyor." denildi.





2019'da 145 bin yaralanma kaynaklı ölüm alkolden

DSÖ verilerine göre, 2019'da Avrupa'da yaklaşık 145 bin yaralanma kaynaklı ölümün alkolden kaynaklandığı belirtilen raporda, alkol kaynaklı yaralanmaların en büyük kategorileri arasında kendine zarar verme, trafik kazaları ve düşmelerin yer aldığı kaydedildi.





Raporda, alkolün, dünya genelinde önlenebilir yaralanmaların önemli bir nedeni olduğuna işaret edilerek, bunun, küresel olarak en yüksek alkol tüketim seviyelerine sahip olan Avrupa’da ölüm oranlarını önemli ölçüde artırdığı vurgulandı.





Avrupa'da alkol, her yıl yaklaşık 800 bin ölüme neden oluyor

Avrupa'da alkol kullanımının her yıl yaklaşık 800 bin ölüme neden olduğunun tahmin edildiğine değinilen raporda, bunun bölgedeki her 11 ölümden 1'i olduğunun altı çizildi.





Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Avrupa Bölgesi Alkol, Yasadışı Uyuşturucular ve Cezaevi Sağlığı Bölge Danışmanı Carina Ferreira Borges, "Alkol, sadece 7 tür kansere ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıklara neden olmasının yanı sıra muhakeme ve öz denetimi bozan, tepki sürelerini yavaşlatan, koordinasyonu azaltan ve risk alma davranışını teşvik eden zehirli bir maddedir." ifadelerini kullandı.





Borges, alkolün, önlenebilir birçok yaralanma ve yaralanma kaynaklı ölümde rol oynadığını belirtti.







