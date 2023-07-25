DSÖ Uyardı: 10 yılda 2,5 milyondan fazla kişi boğularak hayatını kaybetti

25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son 10 yılda 2,5 milyondan fazla kişinin suda boğulduğunu bildirdi.
DSÖ, 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü dolayısıyla rapor yayımladı.
Raporda, yüzme konusunda okul öncesi dönemdeki çocuklar için kreşlere yatırım yapmanın ve okul çağındaki çocuklara temel yüzme eğitimi vermenin milyonlarca hayatı kurtarabileceği belirtildi.
'Boğulmalar yeterince değer görmeyen ancak ölümcül bir halk sağlığı sorunudur'
Raporda, bu alanda çocuklar için yapılacak yeni küresel yatırımların 2050'ye kadar 774 binden fazla çocuğun hayatını kurtarabileceği, boğulma tehlikesi atlatan 1 milyondan fazla kişinin kalıcı hasar almasını önleyebileceği bildirildi.
Ayrıca raporda, bu yatırımların düşük ve orta gelirli ülkelerde 400 milyar doları aşabilecek ekonomik kaybı önleyebileceği ve yatırılan her bir dolar karşılığında yaklaşık 9 dolarlık kümülatif fayda sağlanabileceği kaydedildi.
Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, boğulmaları engellemek için etkili önleyici tedbirler uygulamanın, yatırımları ve farkındalığı artırmanın sayısız hayatı kurtarabileceğini ifade etti.