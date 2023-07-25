DSÖ Uyardı: 10 yılda 2,5 milyondan fazla kişi boğularak hayatını kaybetti

"Boğulmalar yeterince değer görmeyen ancak ölümcül bir halk sağlığı sorunudur. Son 10 yılda 2,5 milyondan fazla kişi suda boğuldu. Endişe verici olarak bu olayların yaklaşık yüzde 90'ı düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geldi. Boğulma oranları en fazla 1-9 yaşındakiler arasında görülüyor. Bu da gelecek nesilleri korumak için bu alanda acil önlem alınması gerektiğini gösteriyor."