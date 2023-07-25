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Dünya

DSÖ Uyardı: 10 yılda 2,5 milyondan fazla kişi boğularak hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü dolayısıyla bir rapor yayımladı. Raporda, boğulma oranlarının en çok 1-9 yaş aralığında görüldüğünü ve önlem almak için çocuklara temel yüzme eğitimi vermenin milyonlarca hayatı kurtarabileceğinin altı çizildi. Son 10 yılda 2,5 milyondan fazla kişinin suda boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

15:37 . 25/07/2023 Salı
AA
25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü

25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son 10 yılda 2,5 milyondan fazla kişinin suda boğulduğunu bildirdi.


DSÖ, 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü dolayısıyla rapor yayımladı.


Raporda, yüzme konusunda okul öncesi dönemdeki çocuklar için kreşlere yatırım yapmanın ve okul çağındaki çocuklara temel yüzme eğitimi vermenin milyonlarca hayatı kurtarabileceği belirtildi.

'Boğulmalar yeterince değer görmeyen ancak ölümcül bir halk sağlığı sorunudur'

Her yıl ortalama 236 bin kişinin suda boğulduğu kaydedilen raporda,
"Boğulmalar yeterince değer görmeyen ancak ölümcül bir halk sağlığı sorunudur. Son 10 yılda 2,5 milyondan fazla kişi suda boğuldu. Endişe verici olarak bu olayların yaklaşık yüzde 90'ı düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geldi. Boğulma oranları en fazla 1-9 yaşındakiler arasında görülüyor. Bu da gelecek nesilleri korumak için bu alanda acil önlem alınması gerektiğini gösteriyor."
ifadeleri yer aldı.

Raporda, bu alanda çocuklar için yapılacak yeni küresel yatırımların 2050'ye kadar 774 binden fazla çocuğun hayatını kurtarabileceği, boğulma tehlikesi atlatan 1 milyondan fazla kişinin kalıcı hasar almasını önleyebileceği bildirildi.


Ayrıca raporda, bu yatırımların düşük ve orta gelirli ülkelerde 400 milyar doları aşabilecek ekonomik kaybı önleyebileceği ve yatırılan her bir dolar karşılığında yaklaşık 9 dolarlık kümülatif fayda sağlanabileceği kaydedildi.


Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, boğulmaları engellemek için etkili önleyici tedbirler uygulamanın, yatırımları ve farkındalığı artırmanın sayısız hayatı kurtarabileceğini ifade etti.


Ghebreyesus
, "Ülkelerden ve ortaklarımızdan boğulmayı önlemeyi küresel bir öncelik haline getirmek için el ele vermelerini bekliyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.

#Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
#Deniz
#Boğulma
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