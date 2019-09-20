Dubai’yi vururuz

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya yönelik saldırının, İran tarafından desteklendiği yönünde yapılan açıklamanın ardından Yemen'deki muhalif Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Seri'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzinelerce noktayı her an vurabilecek kabiliyete sahip olduklarını açıklaması bölgede gerilimi arttırdı. Seri, Yemen'de Arap koalisyonunun saldırılarına devam etmesi halinde BAE’nin finans ve turizm merkezi Dubai ile başkenti Abu Dabi'yi vurma tehdidinde bulundu.

Yahya Seri

DÜZİNELERCE TESİS HEDEFTE

Saudi Aramco'ya ait tesislere yapılan saldırıları, "ikinci caydırıcı denge operasyonu" olarak isimlendiren Seri, ABD'nin saldırının zararını az göstermek amacıyla asılsız fotoğraflar paylaştığını ileri sürdü. Seri, ayrıca yıkımın itiraf edilenden daha büyük olduğunu vurguladı. Arap koalisyonunun saldırılarına devam etmesi halinde, Suudi Arabistan ve BAE'ye yönelik saldırıları misliyle artırma ve hayati öneme sahip düzinelerce tesisi hedef alma tehdidinde bulunan Seri, BAE'nin başkenti Abu Dabi ve Dubai'nin saldırı listelerinde yer aldığını kaydetti.

JET MOTORLU SİHALAR KULLANILDI

Husi sözcüsü, Aramco'ya yönelik saldırıların, jet ve sıradan motorlarla desteklenen SİHA'larla hedeflerin menzil ve rotasına göre 3 ana noktadan gerçekleştirildiğine işaret eden Seri, 1500-1700 kilometre menzilli Samad 3 ve üçüncü nesil Kasıf tipi insansız hava araçlarının da saldırıda kullanıldığını söyledi. Seri, basın toplantısında operasyon öncesi keşif uçakları tarafından çekildiğini ileri sürdüğü fotoğraflar gösterdi.

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Abu Dabi'den Hürmüz adımı

Haziran ayında BAE'yi oluşturan Emirliklerin katıldığı gizli toplantıda, Dubai şeyhi Muhammed bin Raşid Al Maktum'un

Husi güçlerinin BAE'yi vurmakla tehdit etmesinin hemen ardından Abu Dabi'den dikkat çeken bir adım geldi. BAE yönetimi, uzun bir süre soğuk baktığı, ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde sözde seyir güvenliği sağlamak için oluşturduğu koalisyona katılma kararı aldı. BAE'den bir gün önce Suudi Arabistan da ABD öncülüğündeki koalisyona katıldığını ilan etmişti.