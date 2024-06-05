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Dünya

Dünya genelinde geçen ay 'en sıcak mayıs' olarak kaydedildi

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mayıs" olduğu bildirildi.

16:25 - 5/06/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Copernicus'tan yapılan açıklamada, geçen ay ölçülen ortalama yüzey hava sıcaklığının, 1991-2020 dönemindeki mayıs ortalamasının 0,75 derece üzerinde olduğu belirtildi.


Geçen ayın, şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mayıs" olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, böylece son 12 aydır üst üste "en sıcak ay" ilan edildiği aktarıldı.


Açıklamada, Copernicus İklim Değişimi Servisi Direktörü Carlo Buontempo'nun "Bu 12 aylık seriye ulaşmamız şoke edici ama şaşırtıcı değil. Rekor kıran bu aylar dizisi önünde sonunda kesintiye uğrayacak olsa da iklim değişikliğinin genel izleri hala sürüyor. Böyle bu gidişatta bir değişiklik olduğuna dair görünürde hiçbir işaret yok." ifadesine yer verildi.


BM Genel Sekreteri Guterres'in mesajı


Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de şu görüşlerine yer verildi:


"Geçen yıl, takvim yapraklarının her dönüşü sıcaklığı artırdı. Gezegenimiz bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama dinlemiyor gibiyiz. Küresel sıcaklık rekorlarını kırıyoruz ve kasırga biçiyoruz. Şimdi hareket etme, eyleme geçme ve sonuç alma zamanı."



#Mayıs
#Hava sıcaklığı
#Birleşmiş Milletler
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