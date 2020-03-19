Dünya genelinde koronavirüs salgınında ölü sayısı 8 bin 810’a yükseldi

Kimya sektöründe merkezi yurtdışında olup da Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerde nisan ayı sonuna kadar özel veya iş ile ilgili yurtdışı yasağı olduğu duyumunu aldıklarını bildiren Beta Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kendi şirketlerinde ise özel izin ile yurtdışı seyahate izin verildiğini belirtti. Yurtdışı seyahate çıkmak zorunda kalan iki çalışanlarına ise hali hazırda özel ev izni verildiğini aktaran Pelister, “Arkadaşlarımızın evden çalışma durumu 14 gün boyunca da devam edecek. Aslında bu arkadaşların testleri de yapıldı ve temiz çıktılar biz yine de bu önlemi doğru buluyoruz” açıklamasında bulundu