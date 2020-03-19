Koronavirüs nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı çıktı: Turistler ülkeden ayrılamıyor

Festivalin organizatörlerinden James Baker, alınan karar üzerine bir bölümü Playa Chiquita yakınındaki konser alanında bulunan 400-500 festival katılımcısının Panama'da mahsur kaldığını belirtti.

Baker, festivale katılanlar arasında Kosta Rika, Kolombiya, Şili ve Meksika'nın yanı sıra İspanya, Kanada, ABD, Danimarka, Fransa, İngiltere ve Macaristan vatandaşlarının olduğunu kaydetti.

Panama'da yetkililerin, ülkeden ayrılmak isteyen yabancıların, en az 14 gündür ülkede bulunduklarını kanıtlamaları gerektiği şartını getirdiğini anımsatan Baker, burada mahsur kalan yabancılardan çoğunun, koronavirüs salgını ile ilgili uçuş ve ulaşım iptalleri nedeniyle ülkelerine geri dönmek için yardıma ihtiyaç duyabileceğini dile getirdi.

Grubun çadır, tıbbi destek ve yiyeceğe sahip olduğunu aktaran Baker, "Atmosfer genel itibarıyla iyi, çok sayıda kişi tabii ki evlerine gitmek istiyor. Bu yine yetkililerden alınacak yardıma bağlı, böylece mümkün olduğunca çabuk ve güvenli bir şekilde evlerine geri gönderilebilecekler." diye konuştu.

Baker, ayrıca ateşi olan 2 festival katılımcısının Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığı bilgisini paylaştı.

OYNAT ZDF spikeri koronavirüs verilerini paylaştı: Alman nüfusunun 3'te 2'si enfekte olacak ve hastalanacak Almanya'da yayın yapan ZDF kanalının ana haber spikeri Claus Kleber, önceki gün koronavirüsün önlenemez bir şekilde yayılacağına işaret eden verileri paylaştı. Kleber, uzmanların eldeki verilerden yola çıkarak vardığı sonuçları infografik üzerinden izleyicilere aktardı: “Bütün bu yaşananlar sonrasında anlaşılması gereken şudur. Artık mesele insanlarda virüsün yayılmasını engelleme değildir. Bu küresel bir salgındır ve artık durdurulamaz. Uzmanlar eldeki verilerden yola çıkarak şu sonuca varmaktadırlar. Alman nüfusunun 3'te 2'si virüsle enfekte olacak ve hastalanacaktır. Hastaların yüzde 80'ni hastalığı çok hafif veya hafif geçirecek. Yüzde 20'si tıbbi yardıma ihtiyaç duyacak, ve yüzde 6'sı yoğun bakımda tedavi edilecektir. Yüzde 6 çok değilmiş gibi gelse de bir milyondan fazla insan anlamına gelmektedir. Eğer şimdi virüsün doğal katlanarak yayılma hızına karşı önlem alınmazsa sağlık sistemi aşırı yüklenme nedeniyle çökecektir. Her şey bu eğrinin zamana yayılmasına, yani virüsün yayılma hızının yıl içinde geniş bir zaman dilimine dağıtılmasına bağlıdır. Böylelikle yine aynı sayıda kişi hasta olacak ama aynı anda değil, yavaş yavaş ve durum sakinleşecek. Herkes modern tıbbın imkanlarından en üst düzeyde istifade edebilecektir. Bu şu anki ana hedef, başlangıçta mümkün olduğunca az sayıda kişinin bu virüsü kapmasıdır. Bu yüzden el yıkama, mesafeyi koruma ve parti yapmamak, evde kalmak gibi küçük şeyler hayati önem taşımaktadır. Sadece kendiniz için değil, aynı zamanda özellikle hasta, yaşlı ve zayıflar için.' BiP'te paylaş

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Gece sokağa çıkma yasağı

Diğer Yandan, Panama hükümeti, yeni tip koronavirüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısının 109'a çıkması üzerine gece sokağa çıkma yasağı kararı alındığını duyurdu.

Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo'nun duyurduğu kararla ülke genelinde 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yasak polis, itfaiye, hastaneler, eczaneler, süpermarketler, evlere servis yapan restoranlar, tarım ürünleri ve gıda üretimi yapanlar, oteller, bankalar, medya, telekomünikasyon, nakliye ve toplu taşıma gibi temel alanlarda çalışanlar için geçerli olmayacak.

FOTOĞRAF 25 Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgını sonrası iş dünyası da bir dizi tedbirleri hayata geçirdi. İş dünyası örgütleri koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulunurken, düzenlenen toplantılarda alınan tedbirler ve getirilen yasaklar dikkat çekiyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs tehlikesine karşı İTO'ya üye olan 414 bin 465 şirketin 873 binden fazla ortağına, Oda'nın internet sitesinde sunduğu e-belge hizmetlerini daha çok kullanma çağrısı yaptı. İTO üyelerinin Faaliyet Belgesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Suretini, İTO temsilciliklerine gitmeden, internetten hem hızlı hem de daha uygun maliyetle alabileceklerini bildiren Avdagiç, şunları kaydetti: İstanbullu firmaları, Odamız temsilcilikleri ile ‘fiziki temas’ kurmak yerine çok daha avantajlı olan ‘online mesafede’ kalmaya, işlemlerini internet üzerinden yapmaya davet ediyorum. Bu İTO olarak koronavirüs tehdidine karşı üyelerimiz için alabileceğimiz en temel bir tedbirdir. Bunu üyelerimizden kendi sıhhatleri için istiyoruz. Üyelerimizin, Faaliyet Belgesi ve Ticaret Sicili Gazetesi Sureti temininin yanı sıra sicille ilgili birçok bilgi için 'ito.org.tr' adresindeki internet portalımıza erişmelerini tavsiye ediyoruz.” Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 160 bine yaklaşan üyelerinin üçte birini oluşturan, Hizmet Sektöründe faaliyet gösteren 20 ayrı komitesinin temsilcileri, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının sektöre etkileri ve alınması gereken önlemleri ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda ele aldı. ATO’nun Duatepe Salonu’nda gerçekleşen toplantıda koronavirüse karşı alınan tedbirler dikkati çekti. Toplantıda katılımcılar, virüse karşı önlem olarak birbirlerinden uzak mesafede, arada birer sandalye boşluk bırakılarak oturtuldu. El antiseptikleri ve dezenfektanların masada kullanıma sunulduğu, bağışıklığı yükseltecek içecek ikram edildiği toplantıda hijyen kuralları titizlikle uygulandı. Tedbirler kapsamında Ankara Ticaret Odası personelinden kronik hastalığı olanlar ile 60 yaş üstü çalışanlar ve 12 yaş altı çocuğu olan kadın çalışanların iki hafta süreyle idari izinli sayılması karara bağlandı. Ankara Ticaret Odası’nın üyelere hizmet veren birimleri başta olmak üzere ATO üyelerinin ve personelinin işlemlerini sağlıklı ve güvenli ortamda yapabilmesi için hizmet binası içinde yer alan gişeler, merdivenler, trabzanlar, tuvaletler, turnikeler, girişler, araçlar ve daha pek çok ortak kullanım alanı ekipler tarafından virüs ve bakterilere karşı düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Bina içerisinde çeşitli alanlara yerleştirilen ve ATO personelinin masalarına dağıtılan el dezenfektanları ile üye ve personelin el hijyeni sağlanırken; Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan afiş ve broşürler sayesinde bilgilendirme yapılıyor. Hizmet binası içinde ve dışında yer alan led ekranlarda Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirici filmleri oynatılıyor. Ankara Ticaret Odası’nda kurum içinde yiyecek ve içecek servislerinde de tek kullanımlık bardak ve tabaklar kullanılmaya başlandı. Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ASRİAD olarak genel merkez başta olmak üzere Türkiye'deki tüm şubelerinde ve yurt dışındaki tüm temsilciliklerinde bu ay sonuna kadar tüm toplantılarını ve iş seyahatlerini dondurduklarını, büro faaliyetlerinin ise evden yürütüleceğini bildirdi. Dünya Gazetesine konuşan ve çalışanların selamlaşmaktan bile kaçındığını vurgulayan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, ofislerinde toplu taşıma yerine özel araçla gelenlerde bir artış gözlemlemediklerini anlattı. Çalışanların mecbur kalmadıkça seyahatlerini ertelediğini belirten Şenocak, evden çalışma seçeneği hakkında ise “Sektörümüzde üretim ağırlıkta, masabaşı çalışma durumu o kadar yoğun değil. Şu an için ben böyle bir şey duymadım, yani sektörümüzde evden çalışanlar yok” şeklinde konuştu. Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan ise şirketlerinde şu an için normal akışın devam ettiğini, ancak yurtdışı müşteri tarafında ise ötelemelerin yaşanmaya başladığını söyledi. Gürcan, “Sektörümüzde mümkün olduğunca işlerimizi ofisten hallediyor, gerek kalmadıkça seyahatten kaçınıyoruz” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Fransa, Bulgaristan ve Mısır’da üretim noktaları bulunan Şahinler Holding virüse karşı önlem alanlardan. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin koronavirüse karşı aldıkları önlemleri şöyle sıraladı: “Öncelikle çalışanlarımıza servis imkanı sunduk. Kalabalık yerlere girmemeleri konusunda uyarıyoruz. Ayrıca kalabalık olduğu için fuar ve benzeri organizasyonlara katılmıyoruz. Çok acil değilse uçakla seyahatlerden kaçınıyoruz. Bunun yanı sıra kendi aramızda 40-50 kişilik toplantılar yerine 3-4 kişilik toplantılar yapmaya başladık. Bünyesinde 5 bini aşkın çalışan bulunan Kale Grubu, Çin dışında Uzak Doğu bağlantılı tüm iş seyahatlerini erteledi. Toplantıları mümkün olduğunca video konferans yöntemiyle gerçekleştiren grup, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı zorunlu seyahatlere katılmak zorunda kalan çalışanları için havaalanlarında, uçuş sırasında, kalabalık ortamlarda vb. kullanılmak üzere “seyahat kiti” uygulaması başlattı. Saran Grubu, coronavirüs nedeniyle çalışanlarının tüm yurtdışı seyahatlerine kısıtlama getirdi. Saran Grubu'ndan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: Grup bünyesinde çalışan veveya taşeron hizmet veren hiçbir personelin yurtdışına seyahatlerini gerçekleştirmemesi, varsa bu yönde yapılmış olan planların iptal edilmesi, zorunlu iş veveya özel seyahat durumlarında ise gerekli iznin, Yönetim Kurulu Başkanlığı makamından alınması, bunların dışında, yapılacak seyahatler sonrasında kişilerin sağlık durumları iyi olsa dahi 15 gün süresince işyeri ortamına girmemesi ve buna bağlı olarak öncesinde izin formu doldurmaları gerekmektedir. Japon otomotiv markası Mazda’nın Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Tamer Atsan, genel olarak yurt dışı toplantılarını ve eğitimleri iptal ettiklerini söyledi. Çok zorunlu haller dışında yurtiçi seyahatlerde uçak kullanmadıklarını söyleyen atsan, “Halihazırda ofiste çalışmaya devam ediyoruz ancak şirket içinde hijyen kurallara tüm ekibin uymasını istiyoruz, herkesin masasına özel olarak dezenfektan dağıtıldı ve sık sık ellerimizi dezenfekte ediyoruz” dedi. Fransız otomotiv şirketi Renault, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de virüse karşı önlemler başladı. Renault Mais Türkiye yetkilileri, şirkette yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerin minimum seviyeye indirildiğini ifade etti. Şirkette koronavirüse önlem olarak ayrıca uluslararası toplantıları video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiklerini belirtti. Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, şirkette yurt içi ve yurtdışı seyahatlerin iptal edildiğini açıklayarak, “Yurtiçi seyahatler araba ile gidilecek mesafeler için zorunluluk hallerinde yapılıyor. Şirket içi çok yoğun hijyen önlemleri alındı. En ufak rahatsızlığı olan personelin evden çalışmasına izin veriliyor” dedi. Türkiye’de üretim yapan yabancı otomotiv yan sanayi firmasından birinin yöneticisi virüs konusunda aldıkları önlemleri şöyle aktardı: “Öncelikli olarak tüm iş seyahatleri iptal edildi. Bu hafta İspanya’da olmam gerekiyordu. Tüm toplanırlar Skype üzerinden yapılacak. Bilgisayar ekran koruyuculara virüs ile ilgili dikkat edilmesi gereken uygulamalar yüklendi. Bu hafta içinde önlem ve uygulama detayını içeren çalışanlara el broşürü, WC’lere afiş ve fabrikada 3 noktaya pankart asıyor olacağız. 3 haftadır tokalaşma yasaklandı. Pek çok yere dezenfektan eklendi. Ofislerin temizliğine masaların silinmesi gibi dezenfektan ile uygulama eklendi. Özel aracı ile gelen çalışan sayısında artış yok. 30 kişi üzerinde katılımcı içeren toplantılara yasaklandı.” Vakıf Yatırım Genel Müdürü Kemal Şahin ise Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarını rehber edinerek haftalar önce koronavirüs hakkında broşürler, yönergeler ve alınması gereken tedbirleri tüm personel ile paylaştıklarını söyledi. Ayrıca iş yeri hekimleri tarafından bilgilendirmeler yapıldığını aktaran Kemal Şahin, “Bu dönemde sık sık el yıkamak, öpüşme ve tokalaşmadan kaçınılması, gribal enfeksiyon geçirenlerin kalabalık ortamlardan uzak durması, başkalarına bulaştırmamak için maske kullanması gibi tedbirlerin önemine özellikle dikkat çekildi. Ayrıca iş yerimizin dezenfektasyon işlemlerindeki sıklık artırılmış, tüm katlarda personelimizin kullanımı amacı ile dezenfektan malzemeleri alındı” açıklamasında bulundu. Kimya sektöründe merkezi yurtdışında olup da Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerde nisan ayı sonuna kadar özel veya iş ile ilgili yurtdışı yasağı olduğu duyumunu aldıklarını bildiren Beta Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kendi şirketlerinde ise özel izin ile yurtdışı seyahate izin verildiğini belirtti. Yurtdışı seyahate çıkmak zorunda kalan iki çalışanlarına ise hali hazırda özel ev izni verildiğini aktaran Pelister, “Arkadaşlarımızın evden çalışma durumu 14 gün boyunca da devam edecek. Aslında bu arkadaşların testleri de yapıldı ve temiz çıktılar biz yine de bu önlemi doğru buluyoruz” açıklamasında bulundu Ekol Lojistik, aldığı önlemlerin bazılarını şu şekilde sıraladı: “Çalışma ortamlar ile ortak alanlarda dezenfeksiyon ve temizlik sıklığı artırıldı. Çalışma ortamlarının sık sık doğal havalandırma ile havalandırılması sağlandı. Ortak alanlarda el dezenfektanlarının sayısı artırıldı. Tüm çalışanlara sahalarda, Coronavirüs toolbox eğitimleri verildi. İşyeri hekimlerimizin verdiği yasal sağlık eğitimlerinin devamında koronavirüs başlığına da yer verildi. Gümrüklü depolarda maske ve eldiven temini başlatıldı. Bulaşıcı grip rahatsızlığı olan personellere istirahat, şoförlere maske ve eldivenler verilmeye başlandı.” Türkiye Petrolleri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Kırıkkale, Hatay, Ambarlı, Samsun, Kocaeli ve Antalya'da yer alan toplam 8 tesisinde önlemler aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu tesislerden bayilere sevkiyatların olması dolayısıyla olumsuz bir duruma karşı gerekli önlemleri alan Türkiye Petrolleri Seç-G departmanı, kapsamlı bir eğitim sunumu hazırlayarak tesislerde çalışanlara iş yeri hekimlerince eğitim verilmesini sağladı. Limanda çalışacak tüm personele eldiven ve virüs korumalı maskeler temin edildi, liman üzerindeki noktalara ve tesis idari binalarına dezenfektan sıvılar konuldu. Sağlık Bakanlığının koronavirüs kapsamında hazırladığı bilgilendirme afişleri, çalışanların görebileceği yerlere asılarak çalışanların alınan önlemlere uymaları sağlandı. İş dünyasında koronavirüs önlemi: 3 haftadır tokalaşmak yasak! Koronavirüs salgının Türkiye'ye de sıçramasının ardından iş dünyası da gerekli tedbirleri almak üzere harekete geçti. İstanbul Ticaret Odası İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısında bulunurken, Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda ise katılımcılar arasında birer sandalye boşluk bırakılarak, bağışıklığı yükseltecek içecekler ikram edildi. Öte yandan Türkiye'de üretim yapan yabancı otomotiv yan sanayi firmalarından biri ise şirket içininde tokalaşmayı yasakladı. BiP'te paylaş

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Panama yabancılara kapıyı kapatmıştı

Devlet Başkanı Cortizo, hafta başında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Panamalılar ve oturum izni olanlar dışındaki kişilerin ülkeye girişlerinin durdurulduğunu duyurmuştu.

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Cortizo, ülkeye girenlerin de 14 gün boyunca mutlaka evlerinde önleyici tecritte kalacaklarını vurgulamıştı.

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