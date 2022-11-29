Dünya Dünyaca ünlü marka Balenciagadan çocuk istismarı skandalı Linç edilince geri adım attı
AVRUPA

Dünyaca ünlü marka Balenciaga'dan çocuk istismarı skandalı: Linç edilince geri adım attı

Ünlü İspanyol moda markası Balenciaga'nın tatil kampanyası için yapılan çekiminde çocukları kullanması dünyada çapında infiale neden oldu. 'Çocuk istismarı' olarak değerlendirilerek eleştirilerin hedefi olan tartışmalı fotoğraflar siteden kaldırıldı. Marka linç edilince özür diledi, çekim için anlaştığı yapım şirketini sorumlu tutarak tazminat davası açtı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyaca ünlü marka Balenciagadan çocuk istismarı skandalı: Linç edilince geri adım attı
​Dünyaca ünlü marka Balenciaga'dan çocuk istismarı skandalı.

İspanyol moda markası Balenciaga'nın İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonunun reklamlarında kullanılan fotoğraflar, Instagram'da markanın 14 milyon takipçisiyle paylaşılınca büyük bir öfkeye neden oldu. Markanın, bu kıyafetler arasında çivili deri kayışlar, zincirler ve file gömlekler yer aldı. 'Çocuk istismarı' olarak değerlendirilerek eleştirilerin hedefi olan tartışmalı fotoğraflar siteden kaldırıldı.

FOTOĞRAFLAR HER YERDEN SİLİNDİ

Hızlı tepkilerin ardından Balenciaga fotoğrafları tüm platformlardan kaldırsa da sosyal medya kullanıcıları aldıkları ekran görüntülerini Twitter ve Instagram hesaplarından yeniden paylaştı.

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ÖNCE ÖZÜR DİLEDİ SONRA FOTOĞRAF FİRMASINI SUÇLADI

Şirket kampanyayı geri çekti ve birçok kişinin, çocukların cinselleştirilmesi olarak değerlendirdiği görüntüler için Instagram'da bir özür yayınladı.

Balenciaga, Instagram hikayesindeki bir gönderide, "Peluş ayı çantalarımız bu kampanyada çocuklarla birlikte yer almamalıydı" diye yazdı. Marka ayrıca kampanyanın oluşturulmasından ve fotoğraf çekimine "onaylanmamış öğelerin dahil edilmesinden sorumlu taraflara karşı" yasal işlem başlatacağını belirtti.

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KİM KARDASHIAN: İŞBİRLİĞİMİ TEKRAR DEĞERLENDİRİYORUM

Marka elçisi Kim Kardashian bugün erken saatlerde Instagram ve Twitter'da bir açıklama yayınlayarak konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Dört çocuk annesi olan Kim, "rahatsız edici görüntüler karşısında sarsıldığını" söyledi. Ayrıca Balenciaga ile olan ilişkisini "şu anda yeniden değerlendirdiğini" söyledi.

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