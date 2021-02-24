Dünyada bir ilk: 6 ayaklı ve 2 kuyruklu doğan köpek herkesi şaşırtıyor

ABD’nin Oklahoma eyaletinde bir köpek, 6 ayaklı ve iki kuyruklu bir şekilde dünyaya geldi. Veterinerler köpeğin 6 ayaklı olarak hayatta kalan ilk köpek olduğunu açıkladı.
DÜNYADA BİR İLK
ABD’nin Oklahoma eyaletinde Border Collie kırması bir köpek, 6 ayaklı ve iki kuyruklu doğdu. Veterinerler, bu durumun dünyada bir ilk olduğunu belirterek türünün tek olduğunu düşündüklerini, 6 ayaklı olarak hayatta kalabilen ilk köpek olduğunu ifade etti.
KÖPEK SAĞLIKLI
Neel Veteriner Hastanesi’nde köpekle ilgilenen Dr. Alison Everett, "Hayatım boyunca muhtemelen bu tür başka bir köpek yavrusu göreceğimi sanmıyorum. Muhtemelen türünün tek örneği olduğunu söyleyebilirim. Dört arka bacağı, iki ön bacağı, iki kuyruğu var" diye konuştu. Köpeğin sağlıklı olduğunu belirten Everett, "Normal yemek yiyor. Sağlıklı bir köpek yavrusu gibi dolaşıyor. Şu anda herhangi bir ağrı veya rahatsızlık belirtisi görmüyorum" dedi.
Öte yandan köpeğin ameliyatı için sahibi tarafından kampanya düzenlendiği ifade edildi.
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Güzelyalı köyünden istavrit avı için denize açılan balıkçıların ağına, yaklaşık 50 metre derinlikte ilginç bir balık türü takıldı.
Balıkçıların çektiği görüntüleri inceleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer, Latince adı Ophichthus Rufus olan deniz canlısının yılan kurdu balığı olduğunu belirledi.
Tunçer, Çanakkale Boğazı'nın biyolojik bir koridor olduğunu söyledi. <br> <br> Yılan kurdu balığının Türkiye'de ilk kez görüntülendiği bilgisini veren Tunçer, şöyle devam etti:
Balığın Çanakkale Boğazı'nda görülmüş olması bizi çok sevindirdi. Çünkü Kızıldeniz göçmeni olan bu balığın daha önceki literatürlerde Ege ve Akdeniz'de görüldüğü rapor edilmektedir. Ancak bu balığa ait görüntülere ulaşamadık. Son görüntülerdeki bu balığın literatürlerde yılan kurdu balığı olarak geçtiği bilinmektedir. 2020'de Portekiz kıyılarında 3 adet yakalanmış. Literatürden elde ettiğimiz balık örneklerinin sonuçlarına göre bu balığın 595 milimetre boyunda olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Portekiz'den geçen yıl literatüre giren bu balık Türkiye'de ilk kez Çanakkale Boğazı'nda görüntülenmiştir. Bilimsel anlamda da çok önemli bir durumdur.
Prof. Dr. Tunçer, bu tespitle, Çanakkale Boğazı'nın göçmen ve iklim değişikliğinden etkilenen bazı balıkların göç yolu üzerinde olduğunun bir kez daha kanıtlandığını vurguladı.
İklim değişikliğinin sadece balık faunasında değil, denizlerde yaşayan canlılar üzerinde de etkili olduğunu dile getiren Tunçer, Kızıldeniz'den denizlerimize giren, Doğu Akdeniz'den, önce Akdeniz'e, oradan Ege'ye, oradan da Marmara'ya göç eden balıklardan biri olmuştur. Türkiye denizlerinde ilk defa bu kadar net görüntülerini alabildiğimiz balıklar arasındadır. dedi.
Doğal yaşamına devam etmesi için denize bıraktılar<br> <br> Teknenin kaptanı Erhan Çifçi de Güzelyalı açıklarında yakaladıkları balığı görüntüledikten sonra doğal yaşamına devam etmesi için denize bıraktıkları anlattı.<br> <br> Çifçi, Marmara'da falan böyle bir şey gözükmedi daha. Herhalde denizlerde yeni bir çoğalma durumu var. Daha önce de dikenli yılan balığı yakalamıştık. O balık 2,5 metre boyundaydı. Böyle bir balığı biz de ilk kez gördük ve çok şaşırdık. diye konuştu.
Türkiye'de ilk kez görüldü: Portekiz'de yakalanıp literatüre girmişti
Çanakkale'de gırgır teknesiyle ava çıkan balıkçılar, literatüre geçen yıl Portekiz'den giren 'yılan kurdu balığı' yakaladı.
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Konu ile ilgili açıklama yapan kuzu sahibi Yaşar Dönmez, yıllardır hayvancılık yaptığını ve ilk kez başına böyle bir olayın geldiğini söyledi.
Dönmez, Bu kuzumuz iki gün önce doğdu. Doğduktan sonra sırtında bir parça olduğunu fark edince veteriner hekimi aradık. Veteriner ile konuştuktan sonra kuzuyu kliniğe getirmemizi söyledi. Kuzuyu gören veteriner, ameliyat olması gerektiğini söyledi. Yıllardır hayvan besiciliği ile uğraşıyorum ama böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyorum dedi.
Iğdır merkezde veteriner hekim olan Maksut Ürekil ise, “Hayvan sahibi bizi arayarak hayvanın sırtında bir kitle olduğunu anlattı. Biz de kendisine 'görmeden bir şey yapamayız' dedik. Daha sonra hayvanı bize getirdiğinde anormal durum olduğunu gördük ve ufak bir operasyon yapmamız gerektiğini kendisine söyledik. Yapacağımız operasyonun yaklaşık 30 dakika süreceğini hayvan sahibine belirttik ve kendisi de kabul etti ifadelerini kullandı.
Ürekil, Operasyonumuz başarılı bir şekilde geçti. Minik kuzunun sırtında bulunan fazlalığı aldık. Kuzu, bir hafta pansuman ve kontrollerinin yapılmasının ardından kendini toparlar ve sağlığına kavuşur. Önceden kuzunun koşmasında ve dengesinde sıkıntı oluyordu. Ameliyat sonrası kuzu tamamen rahatladı ve sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürecek şeklinde konuştu.
Başarılı geçen ameliyat sonrası hayvan sahibi Yaşar Dönmez, bakımını yapmak üzere kuzuyu evine götürdü.
Iğdır'da doğan kuzu görenleri şaşırttı: Böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyorum
Iğdır'da birkaç gün önce dünyaya gelen minik kuzunun sırtında bulunan su torbasına benzeyen parça ameliyat ile alındı. Iğdır'a 21 kilometre uzaklıkta bulunan Bulakbaşı köyünde hayvancılık ile uğraşan Yaşar Dönmez'e ait koyunun doğurduğu kuzu, görenleri hayrete düşürdü.