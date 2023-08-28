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Dünyada bir ilk: Dijital pasaportla yolculuk başlıyor

Finlandiya Sınır Muhafızları, dünyada ilk kez Finlandiyalı yolcuların dijital seyahat belgeleriyle yolculuk yapacaklarını açıkladı.

14:18 . 28/08/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Finlandiya Sınır Muhafızları, dünyada ilk kez Finlerin dijital seyahat belgeleriyle yolculuk yapmayı deneyimleyebileceklerini duyurdu. Finlandiya Sınır Muhafızlarından yapılan yazılı açıklamada uygulamanın detaylarına yer verildi. Buna göre, Finlandiyalı şirket Finnair ile Londra, Manchester ve Edinburgh'a yolculuk yapacak vatandaşlar, dijital seyahat belgelerini test edebilecek.

'Sorunsuz bir şekilde geçme fırsatına sahip'

Bu, yolcuların uzun süre beklemek zorunda kalmadan kontrollerden daha hızlı geçme şansına sahip olacakları anlamına geliyor. Açıklamada, "Finlandiya Sınır Muhafızları, Finnair'in Birleşik Krallık uçuşlarındaki yolcuları, 28 Ağustos'tan tarihinden itibaren Helsinki-Vantaa Havalimanı'ndaki sınır kontrolünde dijital seyahat belgelerini teste davet ediyor. Londra, Manchester ve Edinburgh rotalarındaki Finnair müşterileri, sınır kontrolünden kuyruğa girmeden normalden daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde geçme fırsatına sahip." ifadelerine yer verildi.

Prosedürleri daha hızlı tamamlayacak

Uygulamaya göre yolcular, dijital seyahat belgesi sisteminin gönüllü kullanıcıları olarak kayıt yaptırarak prosedürleri daha hızlı tamamlayacak. Fiziksel pasaportun dijital versiyonu olarak duyurulan DTC (Digital Travel Credentials), dünyada ilk kez Finlandiya'da test ediliyor.


Güncel pasaport harç ücretleri belirlendi
Güncel pasaport harç ücretleri belirlendi

2023 pasaport harcı ücreti, yurt dışına çıkmak için pasaport almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pasaport ücretleri yılda bir kere değerleme oranı kapsamında değişiyor. 6 ay, 3 yıl ve 10 yıllık yeni pasaport ücretlerine zam Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, en uygun pasaport harcı bin 304 lira 50 kuruş oldu.Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına internet adresi üzerinden ödenebilmektedir. 2023 Temmuz ayında pasaportların değerleme oranına gelen yeni zamla birlikte 6 ay süreli pasaport ücreti 1.535,55 ₺ oldu. Peki 2023 pasaportlar harçları ne kadar? 1, 2, 3 yıl ve üzeri pasaport fiyatları kaç lira, TL oldu? İşte detaylar.


#Finlandiya Sınır Muhafızları
#Digital Travel Credentials
#Birleşik Krallık
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