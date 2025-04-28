Dünyada hızla yayılan zayıflama yöntemi: Kalp mide sindirim ve kas erimesi nedeni

Ancak tehlike bunlarla sınırlı değil. Uzmanlar, zayıflama iğnelerinin kalp ritim bozuklukları, sindirim sistemi problemleri, mide ve bağırsakta ağrılar ile kas erimesi gibi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırladığını vurguluyor. Uzman kontrolü olmadan kullanılan bu ilaçlar, kan şekeri dengesizliği ve pankreas fonksiyonlarında bozulma gibi riskleri de beraberinde getiriyor.





"OZAMPİK YÜZÜ" UYARISI

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ela Keskin, kontrolsüz zayıflama iğnesi kullanımının "Ozampik yüzü" olarak bilinen yüzde çökme görünümüne neden olduğunu belirtti.





"Bu iğneler, kaslarda ani yıkıma, kan şekeri düşüklüğüne ve sindirim problemlerine yol açabiliyor" uyarısını yaptı.





HERKESİN KULLANIMINA UYGUN DEĞİL

Uzmanlara göre zayıflama iğneleri, yalnızca vücut kitle indeksi (VKİ) 30'un üzerinde olan obez bireylerde ya da ek hastalığı bulunan ve VKİ'si 35'in üzerinde olan hastalarda kullanılmalı.





Diyabet ve obezite tedavisi için geliştirilen bu ilaçların herkesin kullanımına açık olması ise büyük bir sağlık riski doğuruyor.





REÇETESİZ SATIŞ TEHLİKESİ

Zayıflama iğnelerinin kalp atım hızını artırıp ritim bozukluklarını kötüleştirme riski de var. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Mehmet Uçar'ın değerlendirmesine göre, ilaçların ciddi yan etkileri var.





Uçar, zayıflama iğnesinin kullanımının tansiyon düşürücü etkiye neden olabileceğini, kalp hızını aşırı derecede artırabileceğini söyledi. Söz konusu ilaçlarla ellerinde veri olmadığını vurguladı.





UZMANLARDAN ÇAĞRI: REÇETESİZ SATIŞ YASAKLANSIN

Uzmanlar, zayıflama iğnelerinin mutlaka reçete ile satılması gerektiğini savunuyor.



