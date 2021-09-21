Dünya Dünyanın en yaşlı ikizleri Guinness Rekorlar Kitabına girdiler
ASYA

Dünyanın en yaşlı ikizleri: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiler

Japonya'da 107 yaşlarındaki Umeno Sumiyama ve Koume Kodama "yaşayan en yaşlı ikiz" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Haber Merkezi AA
Dünyanın en yaşlı ikizleri: Guinness Rekorlar Kitabına girdiler
Umeno ve Kodama kız kardeşler "yaşayan en yaşlı ikiz" olarak tescilledi.

Guinness Rekorlar Kitabı Komitesi, 5 Kasım 1913'te dünyaya gelen Umeno ve Kodama kız kardeşleri "yaşayan en yaşlı ikiz" olarak tescilledi.

107 yıl önce ülkenin batısındaki Şodoşima Adasında 11 kardeşin 3.'sü ve 4.'sü olarak doğan ikizler 107 yıl 330 gündür hayatlarını sürdürüyor.

Umeno ve Kodama kız kardeşler
Umeno ve Kodama kız kardeşler

Bakımevinde kalan ikizlere Guinness sertifikalarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sınırlamaları sebebiyle kargo ile ulaştırılacağı kaydedildi.

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine göre ülke nüfusunun yüzde 29,1'ini 65 yaş üstü kesim oluşturuyor. Bunların 86 bin 510'u ise 100 yaşın üzerinde.

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