Dünyanın gözü NATO zirvesinde: Kritik zirve Ukrayna gündemiyle toplandı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere telekonferans yoluyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı NATO Olağanüstü Zirvesi'nde, liderler Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maslak'ta bulunan Milli Savunma Üniversitesi'nden katıldığı zirvede NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşüyor.
Zirvede ayrıca liderler Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alıyor.
Saat 17.00'da başlayan zirve basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
- Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi'nde, Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulanmıştı.
Zirvede, Rusya'nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edilmişti.