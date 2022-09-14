Dünya Dünyayı şoke eden olay Putine suikast girişimi gerçekleşti
ASYA

Dünyayı şoke eden olay: Putin'e suikast girişimi gerçekleşti

Rusya lideri Putin'e, suikast girişiminde bulunulduğu iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberde, Putin'in bulunduğu aracın sol ön tekerleğine ateş edildiği ve Rus liderin kıl payı kurtularak güvenli bir bölgeye götürüldüğü ileri sürüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyayı şoke eden olay: Putine suikast girişimi gerçekleşti
Arşiv.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e saldırı girşiminde bulunulduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre, Kremlin'e yakın isimlerin, Putin'in arabasının sol ön tekerleğinde "yüksek bir patlama" ve ardından "yoğun duman" çarptığını söylediğini aktardı.

KORUMALARI ORTADAN KAYBOLDU

  • Haberde, Putin'in zarar görmeden güvenli bir yere götürüldüğü ve güvenlik servisinden çok sayıda tutuklama olduğu iddia edildiği belirtildi. Rusya'da muhalif olarak bilinen General GVR Telegram kanalına göre, 69 yaşındaki liderin hareketleri hakkında gizli bilgilerin ele geçirildiği iddiaları üzerine bazı korumalarının ortadan kaybolduğu bildirildiği aktarıldı.
  • Gazetenin Kremlin karşıtı kanaldan aktardığı bilgilere göre, Putin'in resmi konutuna geri döndüğü iddia edildi.

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