Dünyayı şoke eden olay: Putin'e suikast girişimi gerçekleşti

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Amasya'da Ziyaret Barajı'na 100 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

Vali Masatlı, "Amasya'da yetiştirilen 9 milyon yavru balık, 13 ilde suya bırakıldı." dedi. Amasya'da bu yıl 100 bini Ziyaret Barajı'na olmak üzere 850 bin balık yavrusu, gölet ve barajlara bırakıldı.