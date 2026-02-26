Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
eBay'den küresel tasfiye: Dünya genelinde 800 çalışanını işten çıkaracak

eBay'den küresel tasfiye: Dünya genelinde 800 çalışanını işten çıkaracak

22:2226/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

eBay, küresel iş gücünün yüzde 6’sına denk gelen 800 işçisini tasfiye edeceğini açıkladı. Şirketin, bu adımı kurumsal yapıyı stratejik önceliklerle uyumlu hale getirmek ve belirli alanlara yeniden yatırım yapmak için attığı belirtildi.

Çevrim içi açık artırma hizmeti sunan e-ticaret şirketi eBay, dünya genelindeki iş gücünün yüzde 6'sına denk gelen 800 pozisyonu tasfiye edecek.

eBay sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, işletme genelinde yeniden yatırım gerçekleştirilmesi ve kurumsal yapının stratejik önceliklerle uyumlu hale getirilmesi için adımlar atıldığı belirtildi.

Bu sürecin iş gücünde belirli pozisyonları etkileyeceği kaydedilen açıklamada, "Etkilenen çalışanların katkılarından dolayı minnettarız ve onlara özen ve saygı çerçevesinde destek olmakta kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

Edinilen bilgiye göre, bu kapsamda dünya genelindeki iş gücünün yüzde 6'sına denk gelen 800 pozisyonun tasfiye edilmesi öngörülürken, şirket stratejisiyle uyumlu öncelikli alanlarda işe alımlar devam edecek.


#eBay
#tasfiye
#işçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 tabii canlı izle 26 Şubat: UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları TRT 1 tabii canlı yayın izle