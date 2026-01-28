Yeni Şafak
Dünya devi resmen duyurdu: 16 bin çalışan daha işten çıkarılıyor, sebebi yapay zeka

28/01/2026
AA
AFP
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor.

ABD'li e-ticaret şirketi Amazon, kurumsal yapısını sadeleştirme ve bürokrasiyi azaltma stratejisi kapsamında dünya genelinde yaklaşık 16 bin çalışanını daha işten çıkarma kararı aldı. Söz konusu karar, yapay zekanın kurumsal iş gücü dinamiklerini nasıl değiştirdiğinin son örneği olarak dikkati çekti.

Amazon İnsan Deneyimi ve Teknolojiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Beth Galetti, şirket çalışanlarına gönderdiği yazıda, Ekim 2025’te başlatılan organizasyonel değişikliklerin devamı niteliğinde yeni kararlar alındığını bildirdi.

Galetti, dünya genelinde yaklaşık 16 bin çalışanın daha işten çıkarılacağını belirterek, kararın temel gerekçesi olarak yönetim katmanlarının azaltılması, bireysel sorumlulukların artırılması ve karar alma süreçlerini yavaşlatan bürokrasinin ortadan kaldırılmasını gösterdi.

"Organizasyonumuzu güçlendirmek için çalışıyoruz" ifadesini kullanan Galetti, birçok ekibin bu değişiklikleri ekim ayında tamamlamasına rağmen bazı birimlerin çalışmalarını ancak bitirebildiğini kaydetti.

Etkilenen çalışanlara 90 günlük süre

İşten çıkarmalardan etkilenen ABD merkezli çalışanların çoğuna, şirket içinde yeni bir pozisyon bulabilmeleri için 90 günlük süre tanınacağını aktaran Galetti, yeni bir görev bulamayan veya ayrılmayı tercih edenlere kıdem tazminatı, işe yerleştirme hizmetleri ve sağlık sigortası yardımı gibi geçiş destekleri sağlanacağını belirtti.

Galetti, şirketin stratejik alanlarda yatırımlara ve işe alımlara devam edeceğini, bu hamlenin Amazon'un geleceği için kritik önem taşıdığını ifade etti.

Ekim 2025’te 14 bin beyaz yakalı çalışanını işten çıkaran Amazon, 2026'da yeni kesintiler olabileceği sinyalini vermişti. 2023’ten bu yana toplam 27 bin kişiyi işten çıkaran şirketin, depo personeli dahil toplam iş gücü 1,57 milyon kişiyi buluyor.

Yapay zeka iş gücü dinamiklerini değiştiriyor

Söz konusu karar, yapay zekanın kurumsal iş gücü dinamiklerini nasıl değiştirdiğinin son örneği olarak dikkati çekti. Yapay zeka asistanlarındaki gelişim, rutin idari işlerden karmaşık kodlamaya kadar pek çok görevin hızlı ve hassas yapılmasına olanak tanıyarak şirketleri bu teknolojiyi yaygınlaştırmaya teşvik ediyor.

Uzmanlar, bu durumun kurumsal yapılarda daha çevik bir çalışma modelini hızlandırdığını vurguluyor.



