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Dünya El Salvadorda bitmeyen çete cinayetlerine karşılık Nayib Bukele harekete geçti
AVRUPA

El Salvador'da bitmeyen çete cinayetlerine karşılık Nayib Bukele harekete geçti

El Salvador, OHAL ilan edilmesinden bu yana 87 kişinin öldürüldüğü yeni bir çete şiddeti dalgası ile boğuşuyor. Devlet Başkanı Nayib Bukele ise cinayet artışı devam ederse hapisteki çete üyelerinin bunun bedelini ağır ödeyecekleri konusunda uyardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
El Salvadorda bitmeyen çete cinayetlerine karşılık Nayib Bukele harekete geçti
Nayib Bukele

El Salvador'da yaklaşık 70.000 çete üyesi bulunuyor. Ülkede şiddet o kadar yaygın hale geldi ki, Orta Amerika ülkesi pazar günü olağanüstü hal ilan etti ve polise ülke genelinde arama yetkileri verdi. Bukele'nin tepkisi, milletvekillerinin talebi üzerine olağanüstü hal ilan etmesi, polisin yetkilerini genişletmesi ve sivil özgürlükleri kısıtlamasından bir gün sonra geldi.

El Salvador’da mahkumlara benzeri görülmemiş hücre cezası
FOTOĞRAF 7
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Orta Amerika ülkesi El Salvador’un başkenti San Salvador’un kuzeybatısındaki çete üyelerinin bulunduğu Izalco Hapishanesi’nde mahkumlara verilen ceza dünyada yankı uyandırdı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkede bir günde 22 cinayet işlenmesinin ardından maksimum acil durum ilan ederek mahkumlar için 24 saat hücre cezası emri verdi.
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Bukele yaptığı açıklamada, “Dış dünya ile temas olmayacak. Mağazalar kapalı kalacak ve bir sonraki duyuruya kadar tüm faaliyetler askıya alınacak. Çete liderleri hücre hapsine girecek” dedi. Ayrıca, hükümet tarafından verilen talimat doğrultusunda hapishanedeki 5 hücrede de arama yapıldı.
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Koronavirüs salgınıyla mücadelenin devam ettiği ülkede, mahkumlara uygulanan hücre cezasında sosyal mesafenin korunmaması ise dikkat çekti. Elleri kelepçelenen mahkumlar, uzun sıralar oluşturacak şekilde birbirlerine yakın mesafede yan yana oturtuldu. Bazı mahkumların yüzlerinde maske olduğu görülürken çoğu mahkumda maske olmaması da tepki çekti.
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Bir günde en yüksek cinayet sayısı <br> <br> Yaşanan cinayetler Devlet Başkanı Bukele’nin geçtiğimiz yıl Haziran ayında göreve başlamasından bu yana, ülkede bir günde işlenen en yüksek cinayet sayısı oldu. Birkaç yıl önce bulunduğu bölgede güçlü sokak çeteleri nedeniyle cinayet oranının en yüksek seviyede olduğu ülkede Bukele’nin iktidara gelmesinin ardından cinayet oranlarında önemli ölçüde düşüş yaşandığı belirtildi.
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Çete şiddeti konusunda sıfır hoşgörü politikasının uygulandığı El Salvador hapishanelerinde hiçbir ziyaretçiye ve telefon görüşmesine izin verilmezken mahkumlar 24 saat boyunca hücrelerinde tutuluyor. Ancak hem hapishane içerisinde hem de dışarıda durum normalleşirse, hücre saatleri esnetiliyor ve ziyaretçi kabul ediliyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, El Salvador’daki hapishanelerde 12 bin 862 çete üyesinin bulunduğu belirtildi.
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Öte yandan, şu ana kadar 323 koronavirüs vakasının kayıtlara geçtiği ülkede, salgın nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.
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El Salvador’da mahkumlara benzeri görülmemiş hücre cezası
El Salvador’da mahkumlara benzeri görülmemiş hücre cezası
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da bir günde 22 cinayet işlenmesinin ardından mahkumlara 24 saat hücre cezası verildi. Koronavirüs salgınına rağmen mahkumlara uygulanan hücre cezasında sosyal mesafenin korunmaması ise dikkat çekti.

Ayrıca Pazar gününden bu yana tüm cezaevlerinde acil durum ilan edildi. Hapsedilen çete üyeleri, hücrelerine kalıcı olarak kapatma dahil olmak üzere katı önlemlere tabi tutuldu. Bukele, "Uyku matlarına bile el koyduk, yemeklerini de karneye bağladık ve artık güneşi göremeyecekler" dedi.

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