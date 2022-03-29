El Salvador'da bitmeyen çete cinayetlerine karşılık Nayib Bukele harekete geçti
El Salvador, OHAL ilan edilmesinden bu yana 87 kişinin öldürüldüğü yeni bir çete şiddeti dalgası ile boğuşuyor. Devlet Başkanı Nayib Bukele ise cinayet artışı devam ederse hapisteki çete üyelerinin bunun bedelini ağır ödeyecekleri konusunda uyardı.
El Salvador'da yaklaşık 70.000 çete üyesi bulunuyor. Ülkede şiddet o kadar yaygın hale geldi ki, Orta Amerika ülkesi pazar günü olağanüstü hal ilan etti ve polise ülke genelinde arama yetkileri verdi. Bukele'nin tepkisi, milletvekillerinin talebi üzerine olağanüstü hal ilan etmesi, polisin yetkilerini genişletmesi ve sivil özgürlükleri kısıtlamasından bir gün sonra geldi.
Ayrıca Pazar gününden bu yana tüm cezaevlerinde acil durum ilan edildi. Hapsedilen çete üyeleri, hücrelerine kalıcı olarak kapatma dahil olmak üzere katı önlemlere tabi tutuldu. Bukele, "Uyku matlarına bile el koyduk, yemeklerini de karneye bağladık ve artık güneşi göremeyecekler" dedi.