Elon Musk ile Kadirov arasında 'dövüş' polemiği: Putin korkarsa sadece sol elimi kullanırım

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e meydan okumuş ve teke tek dövüşe davet etmişti. Musk'ın bu mesajına Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'dan tehditkar bir yanıt geldi.

Musk'ı efemine olmakla itham eden ve 'Elona' şelinde tanımlayan Kadirov, "Elona'dan olman gereken acımasız Elon'a geçmek için bu kaslarını pompalaman gerekecek. Çeçen Cumhuriyeti'ndeki birkaç merkezden birinde eğitimi öneriyorum." ifadelerini kullandı.

"SADECE SOL ELİMİ KULLANIRIM"

Musk, aldığı mesajı Twitter hesabından "Çeçen Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov'dan Telegram postu" notuyla paylaşarak, "Teklifin için teşekkür ederim, ancak böyle mükemmel bir eğitim bana çok fazla avantaj sağlayabilir. Dövüşmekten korkarsa sadece sol elimi kullanmayı kabul ederim ve solak bile değilim." dedi.

Postun altına 'Elona' şeklinde imza atan Musk, daha sonra Twitter ismini de 'Elona Musk' şeklinde değiştirdi.

Kadirov, Telegram mesajında Musk'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Elon Musk, sana bir tavsiye: "Gücünü Putin'inkiyle kıyaslama. Tamamen farklı iki ligdesiniz ve bu dövüş sanatları ya da judo değil. Boks ringinin kırmızı köşesinde, bir işadamı ve Twitter kullanıcısı mısın: maviler içindeki Putin, Batı'da ve ABD'de hayranlık uyandıran bir dünya politikacısı ve stratejisti mi? Vladimir Vladimiroviç, çok daha zayıf bir rakip olan seni fena halde yendiğinde sportmenlik dışı görünecek. Bu nedenle, nazik (efemine) Elona'dan olman gereken acımasız Elon'a geçmek için bu kaslarını pompalaman gerekecek. Çeçen Cumhuriyeti'ndeki birkaç merkezden birinde eğitimi öneriyorum.

Rus Özel Kuvvetleri: Burada, 2015 yılında ABD özel kuvvetlerini hiçbir şeymiş gibi yenen dünya şampiyonası özel kuvvetleri ile ateşli silah eğitimi alacaksın.

Akhmat Dövüş Kulübü: Burası, herhangi bir dövüşte ihtiyaç duyulan bir kalite olan yumruk atmak için eğitileceğin yer. Abuzayed Vismuradov'un rehberliğinde, kendini sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda zihinsel olarak da hızla yukarı çekmeyi öğreneceksin.

Grozni Çeçen Devlet Televizyonu ve Radyo Yayıncılığı Şirketi: "Grozni" duvarları içinde sana Amerikan "siyah PR" yöntemlerini anlatır ve sosyal ağ hesaplarını nasıl izleyeceğini ve güncelleyeceğini öğretir.

Çeçen Cumhuriyeti'nde tamamen farklı bir insan olan Elona'ya, yani Elon'a döneceksin."

