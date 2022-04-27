Elon Musk'ın güvendiği tek adam: 240 milyar dolarlık serveti yönetiyor

Jared Birchall, ultra yüksek net değerli bireylere hizmet veren özel bir varlık yönetimi danışmanlık firması olan aile ofisini yönetiyor.

50 yaşındaki Elon Musk, 2016 yılında Jared Birchall'ı mali durumunu yönetmesi için işe aldı ve şimdi Twitter'ın devralınmasıyla ilgili soruları Birchall'ın Austin ofisine yönlendiriyor.

TEKNOLOJİ Elon Musk Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı

Birchall, 2021'de Musk'ın aile ofisi Excession'ın yöneticisi olarak kaydedildi ve aynı zamanda Musk'ın beyin çipi firması Neuralink'in CEO'su, Musk'ın tünel açma firması Boring Company'de yönetici ve Musk'ın hayırsever özel vakfında yönetim kurulu üyesi.

FOTOĞRAF 10 Dünyanın en büyük satışlarından birinin gerçekleşmesine kısa bir zaman kaldı. Twitter yönetiminin, milyarder iş insanı Elon Musk'a şirketin satılması için görüşmelere başladığı iddia edildi. TWITTER SATILDI MI?<br><br>Wall Street Journal'ın iddiasına göre satın Alma anlaşmasının bu hafta yapılabileceği öne sürüldü. TWITTER YÖNETİMİ SICAK BAKMAYA BAŞLADI<br><br>Geçtiğimiz haftalarda 43 milyar Dolar teklif eden Musk'a kapıları kapatan Twitter yönetiminin tavrı değişti.<br> Elon Musk'ın piyasadan hisse toplayarak şirketi ele geçirme planlarını her an devreye alma ihtimaline karşılık olarak Twitter yönetimi satışa sıcak bakmaya başladı. HAFTA SONU BULUŞTULAR<br><br>Elon Musk ve Twitter yönetimi satışa dair teklifi değerlendirmek için hafta sonu bir araya geldi. Masada bazı konuların bulunduğu ve zorlu olan maddeler nedeniyle anlaşmanın garanti olmadığı da belirtildi. TWITTER'I ÇOK İYİ KULLANIYOR<br><br>İş insanı Elon Musk, Twitter üzerinden birçok paylaşımda bulunuyor. Kripto paralara olan merakını Twitter üzerinden de belli eden Musk, Dogecoin'e ilişkin manipülatif açıklamalarda da bulunuyor. TWITTER'IN LOGOSU DEĞİŞEBİLİR<br><br>İş insanı Elon Musk, Twitter üzerinden birçok paylaşımda bulunuyor. Kripto paralara olan merakını Twitter üzerinden de belli eden Musk, Dogecoin'e ilişkin manipülatif açıklamalarda da bulunuyor. Satışın olması halinde Twitter'ın logosunun Dogecoin logosuna benzer bir hal alması da beklentiler içinde. Ayrıca Twitter'ı satın alması halinde tweetlere düzenleme yapılabileceğine dair değişikliği de gerçekleştirmesi bekleniyor. Twitter Elon Musk'ın satın alma teklifine sıcak bakıyor Dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ı satın almak isteyen milyarder iş insanı Elon Musk hedefine oldukça yaklaştı. Twitter idaresi ile Elon Musk satın alma için görüşmelere başladı.

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Birchall'ın maaşı net değil. Aile ofislerinin varlıklarını veya kilit personelini kamuya açıklamaları için düzenleyici bir gereklilik bulunmuyor.

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Beş çocuk babası Birchall Austin'in batısındaki varlıklı Destiny Hills banliyösünde, şehir merkezine 20 mil uzaklıktaki 4 milyon dolarlık, beş yatak odalı bir malikanede yaşıyor.