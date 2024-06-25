Emrullah Turanlı'dan Kuzey Kıbrıs için kritik çağrı: ‘Temiz Kıbrıs’ kampanyası başlıyor

Akdeniz’in incisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kritik konumuyla hem bölgesel güvenlik hem de enerji kaynakları açısından büyük önem taşıyor. Jeopolitik ve stratejik konumunun yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleriyle de ünlü olan bu ada, turistlerin de en çok tercih ettiği yerlerden biri.





Kardeşlik bağıyla bağlı olduğumuz bu güzel adanın korunması, onu yürekten seven insanların özverili çabalarıyla mümkün olabilir. Bu çabalardan biri de Taşyapı İnşaat ve T&T Havalimanı İşletmeciliği'nin başlattığı "Temiz Kıbrıs" kampanyası. Kampanyanın öncü ismi ise, Kuzey Kıbrıs’a olan derin sevgisi ve bağlılığıyla tanınan başarılı iş insanı Emrullah Turanlı.

“Bir ülkeyi sevmek, o ülkenin insanını, ağacını, ormanını, suyunu, havasını, taşını, toprağını sevmekle başlar” anlayışıyla yola çıkan Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, Kuzey Kıbrıs’a olan sevgisini ve sorumluluğunu her adımda hissettiriyor.





Turanlı, Kuzey Kıbrıs’ın prestijli projelerinden biri olan Ercan Havalimanı’nın işletmecisi ve mimarı olarak adanın sürdürülebilir kalkınması için önemli adımlar atıyor ve bölge istihdamına da ciddi katkı sağlıyor. Ancak Turanlı için bu yatırım sadece ekonomik bir girişimden ibaret değil.

Ercan Havalimanı, doğaya saygılı ve sürdürülebilir yapısıyla, çevreye olan duyarlılığının somut bir yansıması. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak inşa edilen bu yeşil havalimanı, Turanlı’nın Kuzey Kıbrıs’a duyduğu adanmışlığın adeta bir sembolü.





Turanlı şimdi de adanın çehresini güzelleştirmek amacıyla geniş kapsamlı bir sosyal sorumluluk kampanyası için kolları sıvadı. Bu girişim sadece çöplerle mücadele etmekle kalmayıp, aynı zamanda toplumun çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

"Temiz Kıbrıs" Kampanyasının İlk Adımları

Sadece Kuzey Kıbrıs’ta değil dünyada da her geçen gün artan çevre kirliliği sorunu; doğal kaynakları, vatandaşların sağlığını, turizmi kısacası tüm günlük hayatımızı olumsuz etkiliyor.





Bu olumsuz tabloyu değiştirmek amacıyla başlatılan "Temiz Kıbrıs" kampanyası, ilk adımını Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde bulunan Boğaz Piknik Alanı’nda attı.





Taşyapı İnşaat ve T&T Havalimanı İşletmeciliği çalışanlarından oluşan gönüllü ekipler, el birliğiyle bu alanı temizledi. Yaklaşık 50 çalışanın katılımıyla ve iş makinelerinin de desteğiyle gerçekleştirilen bu özverili çalışma sonucunda, 300’e yakın çöp poşeti toplandı. Ancak daha da önemlisi, bu alan artık Kuzey Kıbrıs halkına daha temiz ve keyifli bir deneyim sunacak. Bu çalışma, adanın temizliği ve güzelliği için atılan küçük ama önemli bir adım.









"Temiz Kıbrıs" Kampanyası Çevre Bilincini Güçlendirilecek

Taşyapı İnşaat ve T&T Havalimanı İşletmeciliği çalışanlarının, çevreye duyduğu saygı ve sorumluluk anlayışı, hepimiz için olumlu bir örnek teşkil ediyor.





Ayrıca, şirketin bu çevre temizliği kampanyasını geleneksel hale getirmeyi hedeflemesi de oldukça değerli. "Temiz Kıbrıs" kampanyası, sadece çevre temizliğiyle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda toplumun çevre bilincini de artırmayı hedefliyor.

T&T Havalimanı ve Taşyapı'nın, ülke genelinde temizlik faaliyetlerine devam edeceklerini duyurması ve ihtiyaç duyan vatandaşlara veya belediyelere yardım etmeye hazır olduklarını belirtmeleri de son derece umut verici.





Kuzey Kıbrıs’ın Geleceği için Tüm Paydaşlara Çağrı

Turanlı, kampanyaya otel işletmecileri, kafeler, yerel işletmeler ve tüm vatandaşların katılımını teşvik ederek, çağrıda bulunuyor. Bu kampanyanın, tüm paydaşların el birliğiyle adayı daha temiz ve yaşanabilir bir hale getirme çabasının sembolü olması hedefleniyor.

Umut ediyoruz, bu tarz örnek uygulamalar diğer şirketlere ve bireylere ilham verir ve çevre koruma konusunda daha fazla bilinç oluşturulmasına yardımcı olur.





Turanlı’nın da belirttiği gibi, sürdürülebilir çevre bilinci ve doğayla uyumlu bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplum olarak hepimizin hedefi olmalı.







