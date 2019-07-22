Dünya Endonezyada 5,4 şiddetinde deprem
ASYA

Endonezya'da 5,4 şiddetinde deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletine bağlı Seram Adası'nda 5,4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Endonezya'nın Maluku eyaletine bağlı Seram Adası'nda 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.06'da 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Depremin merkez üssünün, Seram Adası'nın 59 kilometre güneydoğusu olduğu aktarıldı.

Depremin, Maluku eyaletinde son iki haftada kaydedilen üçüncü deprem olduğu ifade edildi.

Diğer yandan ülkenin Cava Adası'na bağlı Yogyakarta kentinde de yerel saatle 12.45'te 3,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Her iki depremde de can kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı yapılmadı.

Akar-Jeffrey görüşmesinde Fırat'ın doğusu ele alındı
GÜNDEM
Akar-Jeffrey görüşmesinde Fırat'ın doğusu ele alındı

İngiltere'den İran'a tepki: Devlet korsanlığı yapıyorlar
DÜNYA
İngiltere'den İran'a tepki: Devlet korsanlığı yapıyorlar
Ankarada Suriye toplantısı

Ankara'da Suriye toplantısı

Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti.
8 terörist etkisiz

8 terörist etkisiz

Saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristlere hava harekatı.
Mescid-i Aksadan kovuldu

Mescid-i Aksa'dan kovuldu

Suudi gazeteci İsrail'in daveti ile gelmişti.
Motorine indirim

Motorine indirim

Bu geceden itibaren pompaya yansıyacak.
Boş kontenjanlar açıklandı

Boş kontenjanlar açıklandı

Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları e-Okul'da yayımlandı.
Uçaktan düştü

Uçaktan düştü

​Evin çatı ve tavanını deldi.
Faturalar sadeleşecek

Faturalar sadeleşecek

​Basit ve anlaşılabilir fatura uygulamasına geçilecek.
Düzce'den <br>bir acı haber daha

Düzce'den
bir acı haber daha

Selde kaybolan bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Trabzonspor'a <br>güçlü rakip

Trabzonspor'a
güçlü rakip

​UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu.

Meteorolojide civa paniği

Meteorolojide civa paniği

Civadan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tarlada 5<br>halde 100 lira

Tarlada 5
halde 100 lira

​Çiftçiyi isyan ettiren fark: Yetkililer konuya el atsın.
İki kuruma<br>soruşturma açıldı

İki kuruma
soruşturma açıldı

Fahiş fiyatlı hizmet bedeli ve uygulama tespit edildi
İstanbul'da<br>tarihin en büyük operasyonu

İstanbul'da
tarihin en büyük operasyonu

Rekor sayıdaki sahte dolarları ​FETÖ'cüler mi bastı?

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.