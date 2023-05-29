Erdoğan'ın seçim zaferi Latin Amerika'da yankı uyandırdı

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesi vesilesiyle Recep Tayyip Erdoğan'ı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Kendisine görevinde başarılar diliyor ve iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarını ilerletmeye devam etme isteğimizi yineliyoruz."