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Dünya

Erdoğan'ın seçim zaferi Latin Amerika'da yankı uyandırdı

28 Mayıs 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Türkiye'nin lideri Erdoğan'a Latin Amerika ülkelerinden seçim zaferi için kutlama mesajları yağıyor.

09:39 . 29/05/2023 Pazartesi
AA
Latin Amerika'dan Erdoğan'a seçim tebriği mesajları

Latin Amerika'dan Erdoğan'a seçim tebriği mesajları

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez
, Twitter'dan tebrik mesajı paylaşarak,
"Yeniden seçilmesi vesilesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Halklarımızın faydasına çalışmaya devam etmemizi, uydu, nükleer tıp ve madencilik alanlarında işbirliğinin pekiştirilmesini diliyorum."
ifadesini kullandı.

Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez
de Twitter hesabındaki paylaşımında, "
Seçim zaferi ve yeni dönemi nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan'ı ve demokratik görevini yerine getiren Türk halkını tebrik ederiz."
mesajına yer verdi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel
, sosyal medya hesabından Erdoğan'ı tebrik ederek,
"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesi vesilesiyle Recep Tayyip Erdoğan'ı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Kendisine görevinde başarılar diliyor ve iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarını ilerletmeye devam etme isteğimizi yineliyoruz."
dedi.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise Twitter hesabındaki mesajında, iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaparak,
"Pazar günü yapılan seçimlerin ardından Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, yeniden seçilmesinden dolayı en içten tebriklerimizi iletiyoruz. Küba'nın, Türkiye ile dostluk ve işbirliği bağlarını güçlendirme isteğini teyit ediyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce
de sosyal medya hesabından Erdoğan'ı kutlayarak,
"Kardeş Türkiye Cumhuriyeti halkının demokratik iradesini ve yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Kendisine görevinde başarılar diliyor, dostluk bağlarımızı ve işbirliğimizi teyit ediyoruz."
ifadesine yer verdi.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de sosyal medya hesabından Erdoğan'ı kutlayarak,
"Türkiye'de ikinci tur seçimlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Demokrasi bayramı, kardeş Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferiyle ve yeniden seçilmesiyle sonuçlandı. Kendisini ve halkını tebrik ediyoruz, dünya adım adım çok kutuplu bir yapı inşa ediyor."
görüşünü paylaştı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Seçim
#Kutlama
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