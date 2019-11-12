Erdoğan'ın Washington ziyareti: İlişkilerde kırılmayı engellemek için son fırsat

S-400, F-35, FETÖ, Doğu Akdeniz, YPG ve Halkbank davası... Son 5 yılda ABD ile Türkiye ilişkilerinde açmazlara neden olan konuların sadece başında geliyor.

Türkiye'ye karşı yaptırım tehditleriyle gerilen ilişkilerin düzeltilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugüne kadar çok önemli toplantılar gerçekleştirildi.

Barış Pınarı Harekatı öncesi ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Washington'a davet etmesiyle, krizlerin çözümü için yeni bir kapı aralandı.

Peki, ziyaret ABD-Türkiye ilişkilerindeki sorunların çözümüne nasıl katkı sağlar? Cumhurbaşkanı Erdoğan, skandal mektubu iade etmesi diplomasi açısından ne anlama geliyor?

Emekli Büyükelçi Özülker.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, "Türkiye ile ABD arasında çözümlenmesi mümkün olmayan 9-10 sorun var. Bunları alt alta yazdığınızda ilişkiler bir açmazla karşı karşıyayız. Çözümsüzlük daha güçlü bir ihtimalken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'a gidişine cesaret simgesi olarak bakıyorum" ifadelerine yer verdi.

"Ziyaret olmasa kırılma şimdiden yaşanırdı"

Beyaz Saray'ın bu ziyarette S-400 konusunu ele alacaklarını ve geri adım atılmadığı taktirde yaptırımları devreye sokacağına dair açıklamasını hatırlatan Özülker, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkilerde bir kırılmanın yaşanmaması için Washington'a gidiyor. Gitmese zaten şimdiden yaşanmış olacaktı. Oraya giderek, bu kırılma nasıl engellenebilir bundan emin değilim" vurgusunu yaptı.

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Uzlaşıyı engelleyecek çok fazla sorun var

Özülkler, Washington'daki atmosferin sorunların çözümünü engelleyeceğini dikkat çekerek, "ABD'nin talepleri ve Türkiye'nin önde gelen menfaatlerine baktığımızda bir uzlaşı çıkmasının çok zor. ABD, S-400'leri kullanmayın, rafa kaldırın diyor. Bu mümkün değil. Trump çekilme kararına rağmen ABD ordusu Suriye'ye de geri dönüyor. Washington'da Türkiye ile YPG'yi uzlaştırma teklifleri konuşuluyor. Bunları tarafların aşması mümkün değil" dedi.

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Trump'ın kişisel duruşu yeterli olmayabilir

"İlişkilerdeki krizler Trump'ın Türkiye'ye olumlu tavırlar sergilemesiyle çözülebilir mi?" sorusuna yanıt veren Özülker, "Trump, halihazırda Türkiye'ye en yakın duran kişidir ancak en yakın duran kişi bile Türkiye'ye menfidir. Mevcut siyasette topal ördek pozisyonunda olduğu için Trump'ın yakın durmasının belli sınırları vardır. Bir taraftan ABD Kongresi diğer taraftan Pentagon'un ne yapıp yapmayacağı büyük önem taşır. Siz oraya gittiğinizde, yaptırımlarla ilgili karar çıkartabilirler" dedi.

ABD Başkanı Trump tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderildiği mektup.

Erdoğan'ın mektup iadesi ne anlama geliyor?

ABD Başkanı Trump, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal ifadelerin yer aldığı bir mektup göndermişti. Bu mektubun Erdoğan'ın çantasında olduğu ve Trump'a iade edeceği biliniyor.

"Mektubun iadesi diplomaside ne anlama geliyor, Erdoğan mektubu neden iade ediyor?" sorusunu yanıt veren Emekli Büyükelçü Özülker, şunları söyledi:

"Bu diplomaside bir protestodur. Mektubun iade edilmesiyle 'Söylediğiniz şeyin hiçbir geçerliliği yoktur. Hiçbir şekilde bununla hem fikir değilim' demektir. Kısacası bu medeni üsul kapsamında ve içerisinde kendi anlamıyla gerçekleştirilen bir protestodur. Bu yüzden diplomaside bu kullanılır"

📌Obama yönetiminin PKK politikasını sert eleştiren Cumhuriyetçi Senatör Linsdey Graham, şu günlerde Türkiye düşmanlığı yapmakla meşgul.



▪️Graham'ın hazırladığı yaptırım paketini Trump'ın veto etmesi bekleniyorhttps://t.co/xSa5d1rCsE pic.twitter.com/PLLDVTKdX8 — DÜNYA (@yenisafakdunya) 11 Ekim 2019